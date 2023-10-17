https://ria.ru/20231017/terakt-1903210166.html

Полиция Брюсселя не видит связи между терактом и войной Израиля и Палестины

Полиция Брюсселя не видит связи между терактом и войной Израиля и Палестины - РИА Новости, 17.10.2023

Полиция Брюсселя не видит связи между терактом и войной Израиля и Палестины

Полиция Брюсселя пока не видит связи между нападением террориста на шведских футбольных фанатов и палестино-израильским конфликтом, сообщил в эфире телеканала... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:29

2023-10-17T00:29

2023-10-17T00:29

брюссель

александр де кроо

урсула фон дер ляйен

евросовет

еврокомиссия

исламское государство

шарль мишель

швеция

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Полиция Брюсселя пока не видит связи между нападением террориста на шведских футбольных фанатов и палестино-израильским конфликтом, сообщил в эфире телеканала LN24 представитель следствия. "На данный момент ничто не указывает на возможную связь этого акта с палестино-израильской ситуацией", - сообщил он. Представитель следствия указал, что национальная принадлежность жертв "могла стать причиной атаки". Он также подтвердил гибель на данный момент двух человек, еще один – водитель такси - по его словам, получил тяжелые ранения. Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения, поскольку напавший успел скрыться. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости. С соболезнованиями семьям погибших обратились глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным СМИ, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете в районе 19.00 (20.00 мск) подъехал к одному из зданий в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно из автомата Калашникова. На данный момент известно о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за шведскую сборную по футболу. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* (запрещенная в России террористическая организация), убивает "неверных" и сам готов умереть за свою религию. В настоящее время матч сборных Швеция-Бельгия прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. Полиция не выпускает болельщиков со стадиона из соображений безопасности, поскольку напавший на фанатов успел скрыться и его пока не смогли его найти. В национальном кризисном центре сообщили, что власти в настоящее время изучают возможность безопасной эвакуации болельщиков со стадиона и попросили людей оставаться на своих местах и следовать инструкциям полиции. Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231016/palestina-1903156733.html

https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html

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брюссель, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, евросовет, еврокомиссия, исламское государство, шарль мишель, швеция, бельгия, в мире