Полиция Брюсселя не видит связи между терактом и войной Израиля и Палестины
Полиция Брюсселя не видит связи между терактом и конфликтом Израиля и Палестины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Полиция Брюсселя пока не видит связи между нападением террориста на шведских футбольных фанатов и палестино-израильским конфликтом, сообщил в эфире телеканала LN24 представитель следствия.
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"На данный момент ничто не указывает на возможную связь этого акта с палестино-израильской ситуацией", - сообщил он.
Представитель следствия указал, что национальная принадлежность жертв "могла стать причиной атаки".
Он также подтвердил гибель на данный момент двух человек, еще один – водитель такси - по его словам, получил тяжелые ранения.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения, поскольку напавший успел скрыться. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.
С соболезнованиями семьям погибших обратились глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным СМИ, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете в районе 19.00 (20.00 мск) подъехал к одному из зданий в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно из автомата Калашникова.
На данный момент известно о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за шведскую сборную по футболу. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* (запрещенная в России террористическая организация), убивает "неверных" и сам готов умереть за свою религию.
В настоящее время матч сборных Швеция-Бельгия прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. Полиция не выпускает болельщиков со стадиона из соображений безопасности, поскольку напавший на фанатов успел скрыться и его пока не смогли его найти. В национальном кризисном центре сообщили, что власти в настоящее время изучают возможность безопасной эвакуации болельщиков со стадиона и попросили людей оставаться на своих местах и следовать инструкциям полиции.
Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.
*Запрещенная в России террористическая организация.
*Запрещенная в России террористическая организация.