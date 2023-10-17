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Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии - РИА Новости, 17.10.2023
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14:53 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/tekhnologii-1903337397.html
Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии
Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии - РИА Новости, 17.10.2023
Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии
Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил о росте числа "агрессивных попыток" со стороны недружественных стран украсть передовые... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:53
2023-10-17T14:53
в мире
сша
великобритания
канада
служба безопасности великобритании mi5
five eyes
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил о росте числа "агрессивных попыток" со стороны недружественных стран украсть передовые технологии на фоне высокой конкуренции в области их разработки, сообщила во вторник газета Telegraph. Заявление главы MI5 прозвучало на саммите по безопасности с участием бизнес-лидеров и представителей стран разведальянса Five Eyes ("Пять глаз"), в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "В Великобритании наблюдается резкий рост числа агрессивных попыток других государств украсть конкурентные преимущества. Такая же ситуация обстоит во всех наших пяти странах (разведальянса "Пять глаз" - ред.). Ставки чрезвычайно высоки в области развивающихся технологий. Государства, которые лидируют в таких сферах, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология, будут иметь силу определить будущее для всех нас. Мы должны осознавать это и отреагировать, пока не стало слишком поздно", - приводит издание слова Маккалума. Целью саммита, проходящего в Кремниевой долине в США, является обсуждение "развивающихся технологий и способов предотвращения кражи инновационных идей недружественными государствами", пишет газета.
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в мире, сша, великобритания, канада, служба безопасности великобритании mi5 , five eyes
В мире, США, Великобритания, Канада, Служба безопасности Великобритании MI5 , Five Eyes
Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии

Глава MI5 заявил о росте числа попыток некоторых стран украсть технологии Запада

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил о росте числа "агрессивных попыток" со стороны недружественных стран украсть передовые технологии на фоне высокой конкуренции в области их разработки, сообщила во вторник газета Telegraph.
Заявление главы MI5 прозвучало на саммите по безопасности с участием бизнес-лидеров и представителей стран разведальянса Five Eyes ("Пять глаз"), в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
"В Великобритании наблюдается резкий рост числа агрессивных попыток других государств украсть конкурентные преимущества. Такая же ситуация обстоит во всех наших пяти странах (разведальянса "Пять глаз" - ред.). Ставки чрезвычайно высоки в области развивающихся технологий. Государства, которые лидируют в таких сферах, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология, будут иметь силу определить будущее для всех нас. Мы должны осознавать это и отреагировать, пока не стало слишком поздно", - приводит издание слова Маккалума.
Целью саммита, проходящего в Кремниевой долине в США, является обсуждение "развивающихся технологий и способов предотвращения кражи инновационных идей недружественными государствами", пишет газета.
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