https://ria.ru/20231017/tekhnologii-1903337397.html

Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии

Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии - РИА Новости, 17.10.2023

Глава MI5 заявил о попытках некоторых стран украсть технологии

Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил о росте числа "агрессивных попыток" со стороны недружественных стран украсть передовые... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:53

2023-10-17T14:53

2023-10-17T14:53

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сша

великобритания

канада

служба безопасности великобритании mi5

five eyes

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил о росте числа "агрессивных попыток" со стороны недружественных стран украсть передовые технологии на фоне высокой конкуренции в области их разработки, сообщила во вторник газета Telegraph. Заявление главы MI5 прозвучало на саммите по безопасности с участием бизнес-лидеров и представителей стран разведальянса Five Eyes ("Пять глаз"), в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "В Великобритании наблюдается резкий рост числа агрессивных попыток других государств украсть конкурентные преимущества. Такая же ситуация обстоит во всех наших пяти странах (разведальянса "Пять глаз" - ред.). Ставки чрезвычайно высоки в области развивающихся технологий. Государства, которые лидируют в таких сферах, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология, будут иметь силу определить будущее для всех нас. Мы должны осознавать это и отреагировать, пока не стало слишком поздно", - приводит издание слова Маккалума. Целью саммита, проходящего в Кремниевой долине в США, является обсуждение "развивающихся технологий и способов предотвращения кражи инновационных идей недружественными государствами", пишет газета.

https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, канада, служба безопасности великобритании mi5 , five eyes