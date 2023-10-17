https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341565.html

Более 60 женщин из Татарстана отобраны на службу по контракту в 2023 году

Более 60 женщин из Татарстана отобраны на службу по контракту в 2023 году - РИА Новости, 17.10.2023

Более 60 женщин из Татарстана отобраны на службу по контракту в 2023 году

В этом году более 60 женщин из Татарстана вступили добровольцами в ряды Вооруженных сил РФ, заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:33

2023-10-17T15:33

2023-10-17T15:33

республика татарстан

казань

сво

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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В этом году более 60 женщин из Татарстана вступили добровольцами в ряды Вооруженных сил РФ, заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков в прямом эфире республиканского патриотического телемарафона "Все СВОи". По его словам, на военную службу по контракту для военнослужащих женского пола определен перечень воинских должностей. "Как правило, это медицинские специалисты, фельдшеры, санитары, медсестры", – уточнил Токмаков. Врачи, по информации начальника пункта отбора по контракту, тоже приходят, но это - уже офицерская должность. "Женщин приходит много. В прошлом году и в этом году мы уже отобрали порядка 60-70 человек", – сообщил Токмаков. Он также упомянул, что ряд воинских частей формировался непосредственно для участия в СВО. Одна из них находится в Оренбургской области. "Вот туда, например, очень много уходило женщин, они становятся в строй", – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту, добавив, что в настоящее время в части имеется перечень вакантных должностей, на которые также рассматривают женщин. Напомним, сегодня во всех районах Татарстана стартовала масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту "ВСЕ СВОИ". Марафон начался в 10 часов утра и будет проходить в течение 12 часов до 22.00. Все желающие заключить контракт могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки. Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте "Республика Татарстан", в социальных сетях, на "БИМ-радио", радио "Күңел", "Авторадио", "Ди-ФМ". Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903325950.html

https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903324523.html

казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, сво