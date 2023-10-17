https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html
Благодаря поддержке властей в Татарстане трудоустроено 77 участников СВО
Благодаря поддержке властей в Татарстане трудоустроено 77 участников СВО - РИА Новости, 17.10.2023
Благодаря поддержке властей в Татарстане трудоустроено 77 участников СВО
С начала этого года 77 бывших участников специальной военной операции из Татарстана смогли устроится на работу благодаря поддержке органов власти республики,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:30
2023-10-17T15:30
2023-10-17T15:30
республика татарстан
казань
набережные челны
трудоустройство
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. С начала этого года 77 бывших участников специальной военной операции из Татарстана смогли устроится на работу благодаря поддержке органов власти республики, сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева в прямом эфире республиканского патриотического телемарафона "Все СВОи". "Наиболее востребована мера, связанная с переобучением, обучением, трудоустройством. Это касается тех участников СВО, которые прибывают в республику по завершении контракта и нуждаются в трудоустройстве, если они не были трудоустроены до участия в СВО", – заявила Фазлеева. Заместитель премьер-министра напомнила, что за участниками спецоперации, которые ранее имели работу, сохраняются их рабочие места. "Они возвращаются на работу в случае, если могут осуществлять свою трудовую деятельность. За 2023 год мы отработали 77 вопросов трудоустройства конкретных участников СВО", – сказала Фазлеева, уточнив, что до трудоустройства бывшим военнослужащим оказали около 50 консультаций по социальной адаптации. Напомним, что 17 октября в Татарстане проходит патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи", который транслируется каналом ТНВ. Главной площадкой телемарафона стал стадион "АК Барс Арена" в Казани. Состоятся прямые включения пройдут из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска. Свои истории расскажут семьи мобилизованных, герои России, бойцы батальона "Тимер", а специалисты ответят на все вопросы. К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции, также трансляция пройдет в соцсетях. На площадке мероприятия выступят депутаты, знаменитые артисты, представители соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения, Фонда "Защитники Отечества". Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903325950.html
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903324523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, набережные челны, трудоустройство
Республика Татарстан, Казань, Набережные Челны, трудоустройство
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. С начала этого года 77 бывших участников специальной военной операции из Татарстана смогли устроится на работу благодаря поддержке органов власти республики, сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева в прямом эфире республиканского патриотического телемарафона "Все СВОи".
"Наиболее востребована мера, связанная с переобучением, обучением, трудоустройством. Это касается тех участников СВО, которые прибывают в республику по завершении контракта и нуждаются в трудоустройстве, если они не были трудоустроены до участия в СВО", – заявила Фазлеева.
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Заместитель премьер-министра напомнила, что за участниками спецоперации, которые ранее имели работу, сохраняются их рабочие места.
"Они возвращаются на работу в случае, если могут осуществлять свою трудовую деятельность. За 2023 год мы отработали 77 вопросов трудоустройства конкретных участников СВО", – сказала Фазлеева, уточнив, что до трудоустройства бывшим военнослужащим оказали около 50 консультаций по социальной адаптации.
Напомним, что 17 октября в Татарстане проходит патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи", который транслируется каналом ТНВ. Главной площадкой телемарафона стал стадион "АК Барс Арена" в Казани
. Состоятся прямые включения пройдут из Набережных Челнов
, Альметьевска
, Нижнекамска
. Свои истории расскажут семьи мобилизованных, герои России
, бойцы батальона "Тимер", а специалисты ответят на все вопросы.
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К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции, также трансляция пройдет в соцсетях. На площадке мероприятия выступят депутаты, знаменитые артисты, представители соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения, Фонда "Защитники Отечества". Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.
Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.