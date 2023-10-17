https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903325950.html

Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО

Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023

Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО

Более 12 тысяч производств в отношении граждан-должников, участвующих в СВО, приостановлены в суде, сообщил начальник отдела организации исполнительного... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:16

республика татарстан

набережные челны

казань

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Более 12 тысяч производств в отношении граждан-должников, участвующих в СВО, приостановлены в суде, сообщил начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин. Заявление прозвучало в прямом эфире республиканского патриотического телемарафона "Все СВОи". "Не попадают под это две категории – алиментные выплаты на содержание детей и возмещение вреда, причиненного в виду смерти кормильца", - уточнил Ибятуллин. Он сообщил, что сегодня есть возможность подать заявление о приостановлении производства несколькими способами: военнослужащий может подать его либо сам, при заключении контракта, либо дистанционно - на портале "Госуслуги" или в МФЦ. "Если гражданин уже убыл к месту несения службы, подать заявление о приостановлении исполнительного производства могут его ближайшие родственники. Нужно предоставить документы, подтверждающие родство и документы о том, что он уже убыл в военную часть", – объяснил Ибятуллин. Все заявления, по словам представителя службы судебных приставов, рассматриваются оперативно – в течение одного-двух дней. Патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи" проходит 17 октября в Татарстане и транслируется каналом ТНВ. Главной площадкой телемарафона стал стадион "АК Барс Арена" в Казани. Состоятся прямые включения пройдут из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска. Свои истории расскажут семьи мобилизованных, герои России, бойцы батальона "Тимер", а специалисты ответят на все вопросы. К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции, также трансляция пройдет в соцсетях. На площадке мероприятия выступят депутаты, знаменитые артисты, представители соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения, Фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903324523.html

https://ria.ru/20231017/marafon-1903211639.html

набережные челны

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

набережные челны, казань, сво