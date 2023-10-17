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Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023
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Республика Татарстан
 
14:16 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903325950.html
Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО
Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023
Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО
Более 12 тысяч производств в отношении граждан-должников, участвующих в СВО, приостановлены в суде, сообщил начальник отдела организации исполнительного... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:16
2023-10-17T14:16
республика татарстан
набережные челны
казань
сво
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Более 12 тысяч производств в отношении граждан-должников, участвующих в СВО, приостановлены в суде, сообщил начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин. Заявление прозвучало в прямом эфире республиканского патриотического телемарафона "Все СВОи". "Не попадают под это две категории – алиментные выплаты на содержание детей и возмещение вреда, причиненного в виду смерти кормильца", - уточнил Ибятуллин. Он сообщил, что сегодня есть возможность подать заявление о приостановлении производства несколькими способами: военнослужащий может подать его либо сам, при заключении контракта, либо дистанционно - на портале "Госуслуги" или в МФЦ. "Если гражданин уже убыл к месту несения службы, подать заявление о приостановлении исполнительного производства могут его ближайшие родственники. Нужно предоставить документы, подтверждающие родство и документы о том, что он уже убыл в военную часть", – объяснил Ибятуллин. Все заявления, по словам представителя службы судебных приставов, рассматриваются оперативно – в течение одного-двух дней. Патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи" проходит 17 октября в Татарстане и транслируется каналом ТНВ. Главной площадкой телемарафона стал стадион "АК Барс Арена" в Казани. Состоятся прямые включения пройдут из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска. Свои истории расскажут семьи мобилизованных, герои России, бойцы батальона "Тимер", а специалисты ответят на все вопросы. К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции, также трансляция пройдет в соцсетях. На площадке мероприятия выступят депутаты, знаменитые артисты, представители соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения, Фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903324523.html
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набережные челны, казань, сво
Республика Татарстан, Набережные Челны, Казань, СВО

Приставы Татарстана приостановили производства для 12 тысяч бойцов СВО

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Город Казань
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Более 12 тысяч производств в отношении граждан-должников, участвующих в СВО, приостановлены в суде, сообщил начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
Заявление прозвучало в прямом эфире республиканского патриотического телемарафона "Все СВОи".
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Более 12 тысяч детей участников СВО в Татарстане получают поддержку
Вчера, 14:14
"Не попадают под это две категории – алиментные выплаты на содержание детей и возмещение вреда, причиненного в виду смерти кормильца", - уточнил Ибятуллин.
Он сообщил, что сегодня есть возможность подать заявление о приостановлении производства несколькими способами: военнослужащий может подать его либо сам, при заключении контракта, либо дистанционно - на портале "Госуслуги" или в МФЦ.
"Если гражданин уже убыл к месту несения службы, подать заявление о приостановлении исполнительного производства могут его ближайшие родственники. Нужно предоставить документы, подтверждающие родство и документы о том, что он уже убыл в военную часть", – объяснил Ибятуллин.
Все заявления, по словам представителя службы судебных приставов, рассматриваются оперативно – в течение одного-двух дней.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Татарстане пройдет марафон в поддержку службы по контракту
Вчера, 00:55
Патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи" проходит 17 октября в Татарстане и транслируется каналом ТНВ. Главной площадкой телемарафона стал стадион "АК Барс Арена" в Казани. Состоятся прямые включения пройдут из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска. Свои истории расскажут семьи мобилизованных, герои России, бойцы батальона "Тимер", а специалисты ответят на все вопросы.
К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции, также трансляция пройдет в соцсетях. На площадке мероприятия выступят депутаты, знаменитые артисты, представители соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения, Фонда "Защитники Отечества".
 
Республика ТатарстанНабережные ЧелныКазаньСВО
 
 
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