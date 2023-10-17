https://ria.ru/20231017/tailand-1903318612.html

Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд

Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд - РИА Новости, 17.10.2023

Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд

Турпоток россиян в Таиланд увеличивается, почти миллион граждан РФ посетили эту страну за январь-сентябрь этого года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:55

2023-10-17T13:55

2023-10-17T13:55

туризм

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таиланд

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сеттха тхависин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Турпоток россиян в Таиланд увеличивается, почти миллион граждан РФ посетили эту страну за январь-сентябрь этого года, сообщил президент России Владимир Путин. "Увеличивается турпоток. За январь-сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян", - сказал он на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Президент РФ отметил, что в 2024-2025 годах ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда. Встреча Путина с премьер-министром Таиланда прошла на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР. Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, таиланд, россия, владимир путин, общество, сеттха тхависин, форум "один пояс - один путь"