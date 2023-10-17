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Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
13:55 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/tailand-1903318612.html
Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд
Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд - РИА Новости, 17.10.2023
Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд
Турпоток россиян в Таиланд увеличивается, почти миллион граждан РФ посетили эту страну за январь-сентябрь этого года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:55
2023-10-17T13:55
туризм
новости - туризм
таиланд
россия
владимир путин
общество
сеттха тхависин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Турпоток россиян в Таиланд увеличивается, почти миллион граждан РФ посетили эту страну за январь-сентябрь этого года, сообщил президент России Владимир Путин. "Увеличивается турпоток. За январь-сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян", - сказал он на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Президент РФ отметил, что в 2024-2025 годах ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда. Встреча Путина с премьер-министром Таиланда прошла на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР. Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.
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новости - туризм, таиланд, россия, владимир путин, общество, сеттха тхависин, форум "один пояс - один путь"
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Владимир Путин, Общество, Сеттха Тхависин, Форум "Один пояс - один путь"
Путин отметил увеличение турпотока россиян в Таиланд

Путин: с января по сентябрь Таиланд посетили почти миллион россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТуристы идут по берегу Андаманского моря в Таиланде
Туристы идут по берегу Андаманского моря в Таиланде - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Туристы идут по берегу Андаманского моря в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Турпоток россиян в Таиланд увеличивается, почти миллион граждан РФ посетили эту страну за январь-сентябрь этого года, сообщил президент России Владимир Путин.
"Увеличивается турпоток. За январь-сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян", - сказал он на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Президент РФ отметил, что в 2024-2025 годах ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда прошла на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР.
Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.
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