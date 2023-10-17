https://ria.ru/20231017/svekla-1903350887.html

Свыше трех миллионов тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области

Свыше трех миллионов тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области - РИА Новости, 17.10.2023

Свыше трех миллионов тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области

Более трех миллионов тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области более чем с половины площадей, отведенных под эту техническую культуру; 2,1 миллиона... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:33

2023-10-17T15:33

2023-10-17T15:33

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Более трех миллионов тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области более чем с половины площадей, отведенных под эту техническую культуру; 2,1 миллиона тонн нового урожая уже переработано на сахар, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что всего под сахарную свеклу в этом году в Липецкой области отдано 109 тысяч гектаров земли. На данный момент обработано 60 тысяч гектаров. Урожайность свеклы составляет 505 центнеров с гектара. Лидирует Добровский район – там с одного гектара собирают 630 центнеров сладких корнеплодов. Более 580 центнеров с гектара получают в Чаплыгинском районе, свыше 550 – в Липецком. Артамонов отметил, что с полей корнеплоды попадают сразу на сахарные заводы. Их в области шесть. Производители уже переработали более двух миллионов тонн свеклы нового урожая и получили 285 тысяч тонн сахара. По словам губернатора, по этому показателю Липецкая область входит в тройку лучших в стране. "Погодные условия этим летом были непростые, но липецкие аграрии всегда показывают отличные результаты", – отметил Артамонов. Он также добавил, что в области практически завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур; аграрии собрали 3,5 миллиона тонн урожая, из которых 2,4 миллиона тонн - пшеница, 805 тысяч тонн - ячмень. Рекордную для Липецкой области урожайность показал горох. С одного гектара получено в среднем 36,6 центнера. Последние пять лет в среднем с одного гектара собирали на 10 центнеров меньше. По предварительным данным урожай гороха в Липецкой области в этом году составил 83 тысячи тонн. Больше в регионе за последние 15 лет не собирали.

https://ria.ru/20231016/remont-1903047317.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов