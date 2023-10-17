https://ria.ru/20231017/subsidirovanie-1903888200.html
РФ и Белоруссия обсуждают субсидирование межрегиональных авиаперевозок
РФ и Белоруссия обсуждают субсидирование межрегиональных авиаперевозок - РИА Новости, 19.10.2023
РФ и Белоруссия обсуждают субсидирование межрегиональных авиаперевозок
Комиссия Парламентского Собрания по энергетике и транспорту создает рабочую группу для разработки механизма субсидирования межрегиональных авиаперевозок между... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-17T14:19
2023-10-17T14:19
2023-10-19T16:29
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Комиссия Парламентского Собрания по энергетике и транспорту создает рабочую группу для разработки механизма субсидирования межрегиональных авиаперевозок между Белоруссией и Россией из бюджета Союзного Государства, сообщил председатель комиссии, член постоянной комиссии совета республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко. Ранее в ходе заседания комиссии Кушнаренко сообщил, что есть поручение руководства Союзного Государства рассмотреть вопрос субсидирования перевозок в целом и авиаперевозок в частности между регионами Белоруссии и России. "Этот вопрос требует углубленной детальной проработки… Для международных перевозок… такого механизма нет, поэтому мы и говорим о том, что необходимо создать рабочую группу, которая бы этот механизм разработала", - сказал Кушнаренко журналистам по окончании заседания комиссии. По словам председателя комиссии, в рабочую группу войдут представители депутатского корпуса, постоянного комитета Союзного Государства и профильных министерств - министерств транспорта России и Белоруссии. Им предстоит изучить уже имеющиеся прямые рейсы между регионами России и Белоруссии (например, между Казанью и Минском два раза в неделю выполняется авиарейс), рассмотреть возможность открытия дополнительных рейсов с другими регионами РФ, оценить их стоимость, частоту, предварительно изучив и существующее автомобильное и железнодорожное сообщение между регионами двух стран. "Из этого уже будем исходить и обсчитывать финансово для того, чтобы впоследствии, возможно, включить это в бюджет Союзного Государства и оттуда осуществлять субсидирование этих перевозок", - пояснил он. При этом Кушнаренко не исключил, что в ходе работы над данными вопросами Белоруссии и России придется столкнуться с потребностью вносить те или иные изменения в национальные законодательства для того, чтобы такие международные перевозки датировать. До сих пор подобного международного опыта не было, хотя действуют аналогичные внутренние механизмы для межрегиональных перевозок внутри стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Комиссия Парламентского Собрания по энергетике и транспорту создает рабочую группу для разработки механизма субсидирования межрегиональных авиаперевозок между Белоруссией и Россией из бюджета Союзного Государства, сообщил председатель комиссии, член постоянной комиссии совета республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко.
Ранее в ходе заседания комиссии Кушнаренко сообщил, что есть поручение руководства Союзного Государства рассмотреть вопрос субсидирования перевозок в целом и авиаперевозок в частности между регионами Белоруссии и России.
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"Этот вопрос требует углубленной детальной проработки… Для международных перевозок… такого механизма нет, поэтому мы и говорим о том, что необходимо создать рабочую группу, которая бы этот механизм разработала", - сказал Кушнаренко журналистам по окончании заседания комиссии.
По словам председателя комиссии, в рабочую группу войдут представители депутатского корпуса, постоянного комитета Союзного Государства и профильных министерств - министерств транспорта России и Белоруссии.
Им предстоит изучить уже имеющиеся прямые рейсы между регионами России и Белоруссии (например, между Казанью
и Минском два раза в неделю выполняется авиарейс), рассмотреть возможность открытия дополнительных рейсов с другими регионами РФ, оценить их стоимость, частоту, предварительно изучив и существующее автомобильное и железнодорожное сообщение между регионами двух стран.
"Из этого уже будем исходить и обсчитывать финансово для того, чтобы впоследствии, возможно, включить это в бюджет Союзного Государства и оттуда осуществлять субсидирование этих перевозок", - пояснил он.
При этом Кушнаренко не исключил, что в ходе работы над данными вопросами Белоруссии и России придется столкнуться с потребностью вносить те или иные изменения в национальные законодательства для того, чтобы такие международные перевозки датировать. До сих пор подобного международного опыта не было, хотя действуют аналогичные внутренние механизмы для межрегиональных перевозок внутри стран.