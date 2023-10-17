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Израиль хочет использовать Starlink в ходе конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.10.2023
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19:30 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/starlink-1903446168.html
Израиль хочет использовать Starlink в ходе конфликта на Ближнем Востоке
Израиль хочет использовать Starlink в ходе конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.10.2023
Израиль хочет использовать Starlink в ходе конфликта на Ближнем Востоке
Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по предоставлению услуг спутниковой связи Starlink в ходе... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:30
2023-10-17T19:30
в мире
израиль
россия
илон маск
хамас
spacex
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по предоставлению услуг спутниковой связи Starlink в ходе палестино-израильского конфликта, сообщает Блумберг. "Израиль ведет переговоры со SpaceX Илона Маска по установке спутниковой связи Starlink для укрепления коммуникаций в военное время", - говорится в публикации со ссылкой на министерство коммуникаций ближневосточного государства. Отмечается, что Starlink может обеспечить израильские населенные пункты в приграничных районах доступом к интернету в то время, как на всей территории Газы Израиль может отключить доступ не только к самой сети, но и к телефонным сервисам. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20230923/mask-1898174458.html
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в мире, израиль, россия, илон маск, хамас, spacex, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, восточный иерусалим
В мире, Израиль, Россия, Илон Маск, ХАМАС, SpaceX, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Восточный Иерусалим
Израиль хочет использовать Starlink в ходе конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Израиль ведет переговоры по использованию Starlink в военное время

© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по предоставлению услуг спутниковой связи Starlink в ходе палестино-израильского конфликта, сообщает Блумберг.
"Израиль ведет переговоры со SpaceX Илона Маска по установке спутниковой связи Starlink для укрепления коммуникаций в военное время", - говорится в публикации со ссылкой на министерство коммуникаций ближневосточного государства.
Отмечается, что Starlink может обеспечить израильские населенные пункты в приграничных районах доступом к интернету в то время, как на всей территории Газы Израиль может отключить доступ не только к самой сети, но и к телефонным сервисам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 израильтян.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом
23 сентября, 10:21
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияИлон МаскХАМАСSpaceXООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинВосточный Иерусалим
 
 
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