Рейтинг@Mail.ru
"Война на два фронта". США предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 17.10.2023 (обновлено: 23:15 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/ssha-1903465013.html
"Война на два фронта". США предупредили о надвигающейся катастрофе
"Война на два фронта". США предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 17.10.2023
"Война на два фронта". США предупредили о надвигающейся катастрофе
США могут столкнуться с катастрофической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта с Россией и Китаем, пишет в статье для The American Conservative РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:41
2023-10-17T23:15
политика
сша
россия
генри киссинджер
джордж буш (младший)
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80963925cde6291f4c18db17424600d3.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США могут столкнуться с катастрофической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта с Россией и Китаем, пишет в статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер.&quot;(Бывший госсекретарь США. — Прим. ред.) Генри Киссинджер всегда подчеркивал, что Вашингтон постоянно должен стремиться быть с Москвой и Пекином в таких отношениях, которые были бы лучше, чем их отношения друг с другом. Но американские чиновники, начиная с администрации Джорджа Буша — младшего, проигнорировали этот совет, и Соединенные Штаты постепенно начали пытаться вести холодную войну сразу на два фронта&quot;, — отметил эксперт.Карпентер указал на ошибочность такой стратегии, поскольку она в конечном итоге создаст катастрофическую ситуацию для американского народа. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, похоже, неспособна принять кардинальное решение, какую страну — Россию или Китай — считать главным противником Америки, рассуждает специалист.По его мнению, Вашингтон изо всех сил старается вызвать неприязнь к себе у обеих великих держав. Подобный подход не только создает риск возникновения очень опасной ситуации стратегического перенапряжения США, но и сближает Москву и Пекин, напомнил Карпентер.Эксперт предложил американским властям принять мудрое решение и отказаться от все более тяжелых и неблагодарных усилий по сохранению глобального превосходства США, а также попытаться улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231017/zapad-1903438305.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_39e2e8be3ee7015121dd4b78c45e91a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, генри киссинджер, джордж буш (младший), джо байден
Политика, США, Россия, Генри Киссинджер, Джордж Буш (младший), Джо Байден
"Война на два фронта". США предупредили о надвигающейся катастрофе

TAC: США ждет катастрофа в случае войны на два фронта с Россией и Китаем

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США могут столкнуться с катастрофической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта с Россией и Китаем, пишет в статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер.
«

"(Бывший госсекретарь США. — Прим. ред.) Генри Киссинджер всегда подчеркивал, что Вашингтон постоянно должен стремиться быть с Москвой и Пекином в таких отношениях, которые были бы лучше, чем их отношения друг с другом. Но американские чиновники, начиная с администрации Джорджа Буша — младшего, проигнорировали этот совет, и Соединенные Штаты постепенно начали пытаться вести холодную войну сразу на два фронта", — отметил эксперт.

Карпентер указал на ошибочность такой стратегии, поскольку она в конечном итоге создаст катастрофическую ситуацию для американского народа. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, похоже, неспособна принять кардинальное решение, какую страну — Россию или Китай — считать главным противником Америки, рассуждает специалист.
По его мнению, Вашингтон изо всех сил старается вызвать неприязнь к себе у обеих великих держав. Подобный подход не только создает риск возникновения очень опасной ситуации стратегического перенапряжения США, но и сближает Москву и Пекин, напомнил Карпентер.
Эксперт предложил американским властям принять мудрое решение и отказаться от все более тяжелых и неблагодарных усилий по сохранению глобального превосходства США, а также попытаться улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
"Озлобили несколько континентов". В ЕП обрушились на Запад из-за России
Вчера, 18:51
 
ПолитикаСШАРоссияГенри КиссинджерДжордж Буш (младший)Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала