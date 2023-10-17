https://ria.ru/20231017/spetsoperatsiya-1903324986.html

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2023

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 270 военнослужащих, российскими подразделениями отражены семь атак противника, сообщили во вторник... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:14

2023-10-17T14:14

2023-10-17T14:27

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 270 военнослужащих, российскими подразделениями отражены семь атак противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении, уточнили в министерстве, "Западная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак противника в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области и Надии ЛНР."Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231017/mi-8-1903325410.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность