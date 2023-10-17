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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 17.10.2023 (обновлено: 14:27 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/spetsoperatsiya-1903324986.html
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2023
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 270 военнослужащих, российскими подразделениями отражены семь атак противника, сообщили во вторник... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:14
2023-10-17T14:27
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 270 военнослужащих, российскими подразделениями отражены семь атак противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении, уточнили в министерстве, "Западная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак противника в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области и Надии ЛНР."Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: потери Киева на Купянском направлении составили до 270 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 270 военнослужащих, российскими подразделениями отражены семь атак противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На купянском направлении, уточнили в министерстве, "Западная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак противника в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области и Надии ЛНР.
"Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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