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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2023
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 270 военнослужащих, российскими подразделениями отражены семь атак противника, сообщили во вторник... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:14
2023-10-17T14:14
2023-10-17T14:27
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 270 военнослужащих, российскими подразделениями отражены семь атак противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении, уточнили в министерстве, "Западная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак противника в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области и Надии ЛНР."Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231017/mi-8-1903325410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: потери Киева на Купянском направлении составили до 270 военных