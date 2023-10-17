https://ria.ru/20231017/spasenie-1903285450.html

Подмосковные медики спасли пациентку после клинической смерти

Подмосковные медики спасли пациентку после клинической смерти - РИА Новости, 17.10.2023

Подмосковные медики спасли пациентку после клинической смерти

Медики из Балашихинской областной больницы реанимировали 57-летнюю пациентку после клинической смерти, ее уже выписали из больницы, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:08

2023-10-17T12:08

2023-10-17T16:47

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Медики из Балашихинской областной больницы реанимировали 57-летнюю пациентку после клинической смерти, ее уже выписали из больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. "В скорую помощь обратилась 57-летняя женщина с жалобами на затрудненное дыхание. Медики осмотрели женщину и выявили инфаркт миокарда. Ее состояние стабилизировали и приняли решение о госпитализации в региональный сосудистый центр", — отметили в ведомстве.В машине скорой помощи у пациентки остановилось сердце. "Во время медицинской эвакуации в сосудистый центр у пациентки произошла остановка сердечной деятельности, была зафиксирована клиническая смерть, которая длилась около двух минут. Мы незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям", — рассказала врач Мария Бичина, слова которой приводятся в пресс-релизе.По данным Минздрава, далее бригада доставила женщину в отделение анестезиологии и реанимации филиала № 3 Балашихинской областной больницы.После того как ее состояние стабилизировалось, пациентку перевели в сосудистый центр для выполнения срочного вмешательства по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас женщина уже выписана и ее жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20231016/tarakan-1903036861.html

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