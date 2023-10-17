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Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа - РИА Новости, 17.10.2023
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02:08 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/sotsset-1903215856.html
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа - РИА Новости, 17.10.2023
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа
Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:08
2023-10-17T02:08
сша
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social. "Мы присоединились к Truth Social, в основном, потому что подумали, это будет очень смешно", - написал штаб кампании в соцсети Х. Трамп запустил собственную соцсеть в феврале прошлого года, после того, как основные платформы заблокировали его на фоне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
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сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа

Штаб по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа Truth Social

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social.
"Мы присоединились к Truth Social, в основном, потому что подумали, это будет очень смешно", - написал штаб кампании в соцсети Х.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание
11 сентября, 18:07
Трамп запустил собственную соцсеть в феврале прошлого года, после того, как основные платформы заблокировали его на фоне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
 
СШАДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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