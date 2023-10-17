https://ria.ru/20231017/sotsset-1903215856.html
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа - РИА Новости, 17.10.2023
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа
Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:08
2023-10-17T02:08
2023-10-17T02:08
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social. "Мы присоединились к Truth Social, в основном, потому что подумали, это будет очень смешно", - написал штаб кампании в соцсети Х. Трамп запустил собственную соцсеть в феврале прошлого года, после того, как основные платформы заблокировали его на фоне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
https://ria.ru/20230911/bayden-1895641794.html
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сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа
Штаб по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа Truth Social
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social.
"Мы присоединились к Truth Social, в основном, потому что подумали, это будет очень смешно", - написал штаб кампании в соцсети Х.
СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание
Трамп запустил собственную соцсеть в феврале прошлого года, после того, как основные платформы заблокировали его на фоне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.