https://ria.ru/20231017/sotsset-1903215856.html

Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа

Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа - РИА Новости, 17.10.2023

Штаб кампании по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа

Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T02:08

2023-10-17T02:08

2023-10-17T02:08

сша

дональд трамп

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6017baa0d1926b2de781b680769b25.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social. "Мы присоединились к Truth Social, в основном, потому что подумали, это будет очень смешно", - написал штаб кампании в соцсети Х. Трамп запустил собственную соцсеть в феврале прошлого года, после того, как основные платформы заблокировали его на фоне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

https://ria.ru/20230911/bayden-1895641794.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, джо байден, в мире