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У берегов Сочи сломалась яхта с туристами - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
18:11 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/sochi-1903418948.html
У берегов Сочи сломалась яхта с туристами
У берегов Сочи сломалась яхта с туристами - РИА Новости, 17.10.2023
У берегов Сочи сломалась яхта с туристами
Яхту с четырьмя пассажирами на борту отбуксировали из Головинки в морпорт Сочи, у судна пробило двигатель, сообщает пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:11
2023-10-17T18:11
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Яхту с четырьмя пассажирами на борту отбуксировали из Головинки в морпорт Сочи, у судна пробило двигатель, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. "Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что у яхты пробило двигатель, на борт поступает вода, требуется эвакуация четырех человек: двух пассажиров и двух членов экипажа. Судно находилось в акватории Черного моря на удалении семи миль от берега, на траверсе поселка Головинка", – говорится в сообщении. Волнение моря составляло около четырех баллов, поэтому было принято решение выйти из морского порта города Сочи на пожарно-спасательном катере "Валерий Замараев". Также к терпящему бедствие судну по морю шел буксир "Никифор Поярко". "Спасатели ЮРПСО МЧС России и экипаж "Никифора Поярко" подошли к поврежденному судну. Яхту взяли на буксир. Эвакуировать людей на борт не представлялось возможным из-за большой волны", – уточняют в пресс-службе. Поврежденную яхту доставили в гавань сочинского морского порта. Никому из находящихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась. Двое пассажиров приехали на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа – местные жители курорта. По словам спасенных, судно вчера вечером вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска.
https://ria.ru/20231013/sochi-1902268696.html
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи
У берегов Сочи сломалась яхта с туристами

В Сочи яхта потерпела бедствие, пассажиров и экипаж эвакуировали

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на морской грузовой порт в Сочи
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Яхту с четырьмя пассажирами на борту отбуксировали из Головинки в морпорт Сочи, у судна пробило двигатель, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что у яхты пробило двигатель, на борт поступает вода, требуется эвакуация четырех человек: двух пассажиров и двух членов экипажа. Судно находилось в акватории Черного моря на удалении семи миль от берега, на траверсе поселка Головинка", – говорится в сообщении.

Волнение моря составляло около четырех баллов, поэтому было принято решение выйти из морского порта города Сочи на пожарно-спасательном катере "Валерий Замараев". Также к терпящему бедствие судну по морю шел буксир "Никифор Поярко".

"Спасатели ЮРПСО МЧС России и экипаж "Никифора Поярко" подошли к поврежденному судну. Яхту взяли на буксир. Эвакуировать людей на борт не представлялось возможным из-за большой волны", – уточняют в пресс-службе.

Поврежденную яхту доставили в гавань сочинского морского порта. Никому из находящихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась.

Двое пассажиров приехали на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа – местные жители курорта. По словам спасенных, судно вчера вечером вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска.
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