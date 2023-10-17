У берегов Сочи сломалась яхта с туристами
В Сочи яхта потерпела бедствие, пассажиров и экипаж эвакуировали
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Яхту с четырьмя пассажирами на борту отбуксировали из Головинки в морпорт Сочи, у судна пробило двигатель, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что у яхты пробило двигатель, на борт поступает вода, требуется эвакуация четырех человек: двух пассажиров и двух членов экипажа. Судно находилось в акватории Черного моря на удалении семи миль от берега, на траверсе поселка Головинка", – говорится в сообщении.
Волнение моря составляло около четырех баллов, поэтому было принято решение выйти из морского порта города Сочи на пожарно-спасательном катере "Валерий Замараев". Также к терпящему бедствие судну по морю шел буксир "Никифор Поярко".
"Спасатели ЮРПСО МЧС России и экипаж "Никифора Поярко" подошли к поврежденному судну. Яхту взяли на буксир. Эвакуировать людей на борт не представлялось возможным из-за большой волны", – уточняют в пресс-службе.
Поврежденную яхту доставили в гавань сочинского морского порта. Никому из находящихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась.
Двое пассажиров приехали на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа – местные жители курорта. По словам спасенных, судно вчера вечером вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска.
"Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что у яхты пробило двигатель, на борт поступает вода, требуется эвакуация четырех человек: двух пассажиров и двух членов экипажа. Судно находилось в акватории Черного моря на удалении семи миль от берега, на траверсе поселка Головинка", – говорится в сообщении.
Волнение моря составляло около четырех баллов, поэтому было принято решение выйти из морского порта города Сочи на пожарно-спасательном катере "Валерий Замараев". Также к терпящему бедствие судну по морю шел буксир "Никифор Поярко".
"Спасатели ЮРПСО МЧС России и экипаж "Никифора Поярко" подошли к поврежденному судну. Яхту взяли на буксир. Эвакуировать людей на борт не представлялось возможным из-за большой волны", – уточняют в пресс-службе.
Поврежденную яхту доставили в гавань сочинского морского порта. Никому из находящихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась.
Двое пассажиров приехали на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа – местные жители курорта. По словам спасенных, судно вчера вечером вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска.