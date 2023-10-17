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В Великом Устюге в вотчине Деда Мороза выпал первый снег - РИА Новости, 17.10.2023
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16:09 17.10.2023 (обновлено: 17:17 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/sneg-1903363391.html
В Великом Устюге в вотчине Деда Мороза выпал первый снег
В Великом Устюге в вотчине Деда Мороза выпал первый снег - РИА Новости, 17.10.2023
В Великом Устюге в вотчине Деда Мороза выпал первый снег
Российский Дед Мороз выложил в своем Telegram-аккаунте видео с выпавшим в его вотчине – Великом Устюге - первым снегом. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:09
2023-10-17T17:17
великий устюг
дед мороз
вологодская область
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Российский Дед Мороз выложил в своем Telegram-аккаунте видео с выпавшим в его вотчине – Великом Устюге - первым снегом. "Первый снег" - гласит подпись под видеоролик. Вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области. В 2023 году власти региона расширили ее до 150 гектаров. Уже есть инвесторы, которые готовы создать здесь крупнейший развлекательный парк. Планируется, что все предпринятые меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов в год в ближайшей перспективе. На вотчине уже создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
https://ria.ru/20230910/dedmoroz-1895071480.html
https://ria.ru/20231009/sneg-1901577134.html
великий устюг
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великий устюг, дед мороз, вологодская область
Великий Устюг, Дед Мороз, Вологодская область
В Великом Устюге в вотчине Деда Мороза выпал первый снег

Российский Дед Мороз опубликовал видео с выпавшим в Великом Устюге первым снегом

© Российский Дед Мороз/TelegramПервый снег в Великом Устюге. 17 октября 2023
Первый снег в Великом Устюге. 17 октября 2023
© Российский Дед Мороз/Telegram
Первый снег в Великом Устюге. 17 октября 2023
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Российский Дед Мороз выложил в своем Telegram-аккаунте видео с выпавшим в его вотчине – Великом Устюге - первым снегом.
«
"Первый снег" - гласит подпись под видеоролик.
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза
10 сентября, 02:16
Вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области. В 2023 году власти региона расширили ее до 150 гектаров. Уже есть инвесторы, которые готовы создать здесь крупнейший развлекательный парк. Планируется, что все предпринятые меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов в год в ближайшей перспективе.
На вотчине уже создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
9 октября, 18:15
 
Великий УстюгДед МорозВологодская область
 
 
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