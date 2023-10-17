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Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина
Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина - РИА Новости, 17.10.2023
Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина
Режим Владимира Зеленского падет после поражения украинской армии, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Welt. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:15
2023-10-17T01:15
2023-10-17T01:15
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маркус райснер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского падет после поражения украинской армии, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Welt."Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", — сказал он.По мнению Райснера, успех российских военных на поле боя "приведет к распаду режима Зеленского".На прошлой неделе президент России заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин отметил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей удастся их достичь.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, маркус райснер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины
Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина
Полковник Райснер заявил, что поражение ВСУ приведет к распаду режима Зеленского