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Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина - РИА Новости, 17.10.2023
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01:15 17.10.2023
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Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина
Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина - РИА Новости, 17.10.2023
Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина
Режим Владимира Зеленского падет после поражения украинской армии, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Welt. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:15
2023-10-17T01:15
в мире
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского падет после поражения украинской армии, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Welt."Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", — сказал он.По мнению Райснера, успех российских военных на поле боя "приведет к распаду режима Зеленского".На прошлой неделе президент России заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин отметил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей удастся их достичь.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, маркус райснер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины
Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина

Полковник Райснер заявил, что поражение ВСУ приведет к распаду режима Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского падет после поражения украинской армии, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Welt.
«
"Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", — сказал он.
По мнению Райснера, успех российских военных на поле боя "приведет к распаду режима Зеленского".
На прошлой неделе президент России заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин отметил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей удастся их достичь.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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