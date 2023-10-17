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Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина

Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина - РИА Новости, 17.10.2023

Австрийский полковник расшифровал тревожный для Зеленского сигнал Путина

Режим Владимира Зеленского падет после поражения украинской армии, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Welt. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T01:15

2023-10-17T01:15

2023-10-17T01:15

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского падет после поражения украинской армии, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Welt."Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", — сказал он.По мнению Райснера, успех российских военных на поле боя "приведет к распаду режима Зеленского".На прошлой неделе президент России заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин отметил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей удастся их достичь.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, маркус райснер, вооруженные силы украины