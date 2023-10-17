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Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:23 17.10.2023 (обновлено: 20:47 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/shtraf-1903454118.html
Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023
Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Музыканту Ивану Алексееву (Noize MC*) грозит штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:23
2023-10-17T20:47
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Музыканту Ивану Алексееву (Noize MC*) грозит штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении. &quot;Суд зарегистрировал протокол в отношении Алексеева И.А*&quot;, - сказал собеседник агентства.Алексееву* вменяют ч. 2 ст. 19.34, а именно - непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. По этому статье ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания еще не назначена. Ранее его уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания статуса иноагента при производстве и размещении в сети материалов. Минюст РФ включил Алексеева* в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html
https://ria.ru/20231010/sud-1901817092.html
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Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Noize MC грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Музыканту Ивану Алексееву (Noize MC*) грозит штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении.
«

"Суд зарегистрировал протокол в отношении Алексеева И.А*", - сказал собеседник агентства.

Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
Вчера, 15:44
Алексееву* вменяют ч. 2 ст. 19.34, а именно - непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. По этому статье ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания еще не назначена.
Ранее его уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания статуса иноагента при производстве и размещении в сети материалов.
Минюст РФ включил Алексеева* в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
10 октября, 16:45
 
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