https://ria.ru/20231017/shtraf-1903454118.html

Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023

Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Музыканту Ивану Алексееву (Noize MC*) грозит штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:23

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2023-10-17T20:47

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Музыканту Ивану Алексееву (Noize MC*) грозит штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Алексеева И.А*", - сказал собеседник агентства.Алексееву* вменяют ч. 2 ст. 19.34, а именно - непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. По этому статье ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания еще не назначена. Ранее его уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания статуса иноагента при производстве и размещении в сети материалов. Минюст РФ включил Алексеева* в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html

https://ria.ru/20231010/sud-1901817092.html

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