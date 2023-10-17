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На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.10.2023
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13:47 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/shoygu-1903316374.html
На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу
На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.10.2023
На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна "Алмаз-Антей" новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:47
2023-10-17T13:47
безопасность
россия
сергей шойгу
сергей собянин
денис мантуров
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна "Алмаз-Антей" новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в индустриальном парке "Руднево", важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности страны. Шойгу во вторник принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода "Алмаз-Антея" в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва". "Открытие корпусов будущего завода концерна "Алмаз-Антей" - важнейший шаг на пути укрепления обороноспособности страны. Здесь будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу на церемонии. "Сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России", - добавил он. Шойгу подчеркнул, что "решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике". Он выразил уверенность, что "запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, будет способствовать укреплению военного потенциала Российской Федерации". Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Собянина и Дениса Мантурова, московский строителей "за успешную реализацию важного для страны проекта".
https://ria.ru/20231017/shoygu-1903232901.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, сергей собянин, денис мантуров, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Денис Мантуров, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу

Шойгу: на новом заводе "Алмаз-Антея" в Руднево будут выпускать системы ПВО

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна "Алмаз-Антей" новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в индустриальном парке "Руднево", важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности страны.
Шойгу во вторник принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода "Алмаз-Антея" в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии
Вчера, 08:32
"Открытие корпусов будущего завода концерна "Алмаз-Антей" - важнейший шаг на пути укрепления обороноспособности страны. Здесь будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу на церемонии.
«
"Сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России", - добавил он.
Шойгу подчеркнул, что "решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике".
Он выразил уверенность, что "запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, будет способствовать укреплению военного потенциала Российской Федерации".
Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Собянина и Дениса Мантурова, московский строителей "за успешную реализацию важного для страны проекта".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на ульяновском заводе "Авиастар"
11 октября, 08:51
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуСергей СобянинДенис МантуровКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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