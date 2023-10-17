https://ria.ru/20231017/shoygu-1903316374.html

На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу

На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.10.2023

На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна "Алмаз-Антей" новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:47

2023-10-17T13:47

2023-10-17T13:47

безопасность

россия

сергей шойгу

сергей собянин

денис мантуров

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна "Алмаз-Антей" новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в индустриальном парке "Руднево", важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности страны. Шойгу во вторник принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода "Алмаз-Антея" в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва". "Открытие корпусов будущего завода концерна "Алмаз-Антей" - важнейший шаг на пути укрепления обороноспособности страны. Здесь будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу на церемонии. "Сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России", - добавил он. Шойгу подчеркнул, что "решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике". Он выразил уверенность, что "запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, будет способствовать укреплению военного потенциала Российской Федерации". Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Собянина и Дениса Мантурова, московский строителей "за успешную реализацию важного для страны проекта".

https://ria.ru/20231017/shoygu-1903232901.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231011/shoygu-1901918209.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу, сергей собянин, денис мантуров, концерн пво "алмаз-антей"