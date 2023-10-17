https://ria.ru/20231017/shoygu-1903233725.html
Власти приняли меры по увеличению производства артиллерии, заявил Шойгу
Власти приняли меры по увеличению производства артиллерии, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.10.2023
Власти приняли меры по увеличению производства артиллерии, заявил Шойгу
Федеральными органами исполнительной власти РФ приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем, заявил во вторник министр обороны России Сергей... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:35
2023-10-17T08:35
2023-10-17T09:39
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Федеральными органами исполнительной власти РФ приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он заявил в ходе совещания, посвящённого поставкам и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, прошедшем в Национальном центре управления обороной. "Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их (артиллерийских систем - ред.) производства", - цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html
россия
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Шойгу на совещании о перспективах развития артиллерии и РСЗО
Шойгу провел рабочее совещание о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Министр обороны отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.
2023-10-17T08:35
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Власти приняли меры по увеличению производства артиллерии, заявил Шойгу
Шойгу: приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Федеральными органами исполнительной власти РФ приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
Об этом он заявил в ходе совещания, посвящённого поставкам и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, прошедшем в Национальном центре управления обороной.
"Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их (артиллерийских систем - ред.) производства", - цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.
Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3"