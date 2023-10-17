https://ria.ru/20231017/shoygu-1903233725.html

Власти приняли меры по увеличению производства артиллерии, заявил Шойгу

Власти приняли меры по увеличению производства артиллерии, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.10.2023

Власти приняли меры по увеличению производства артиллерии, заявил Шойгу

Федеральными органами исполнительной власти РФ приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем, заявил во вторник министр обороны России Сергей... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:35

2023-10-17T08:35

2023-10-17T09:39

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903244048_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63a86436f8de7879b9d189cd1bc3293e.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Федеральными органами исполнительной власти РФ приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он заявил в ходе совещания, посвящённого поставкам и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, прошедшем в Национальном центре управления обороной. "Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их (артиллерийских систем - ред.) производства", - цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на совещании о перспективах развития артиллерии и РСЗО Шойгу провел рабочее совещание о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Министр обороны отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. 2023-10-17T08:35 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу