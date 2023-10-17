https://ria.ru/20231017/sholts-1903314185.html
Пользователи соцсетей высмеяли заблудившегося в Албании Шольца
Пользователи соцсетей высмеяли заблудившегося в Албании Шольца - РИА Новости, 17.10.2023
Пользователи соцсетей высмеяли заблудившегося в Албании Шольца
Пользователи соцсетей обратили внимание на видео с визита канцлера Германии Олафа Шольца в албанскую столицу Тирану, где тот вдруг потерялся на красной дорожке. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:39
2023-10-17T13:39
2023-10-17T15:25
в мире
албания
тирана (город)
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на видео с визита канцлера Германии Олафа Шольца в албанскую столицу Тирану, где тот вдруг потерялся на красной дорожке. На кадрах, опубликованных сотрудником издания "The Pioneer" Гордоном Репински в соцсети X, запечатлен приезд Шольца на саммит Берлинского процесса в албанской столице Тиране в понедельник. Выходя из автомобиля, германский канцлер целенаправленно пошёл вперед и переступил через ограждения красной дорожки. Осознав свою ошибку, канцлер шутливо махнул рукой и, вернувшись на дорожку, направился уже в правильном направлении к поджидавшему его премьеру Албании Эди Раме. В комментариях к опубликованному видео многие пользователи сравнили Шольца с часто теряющимся в пространстве президентом США Джо Байденом. "Синдром Байдена", - пошутил один из комментаторов. "Для него нет красных линий", - написал другой пользователь. "Кто-то что-то сказал про Taurus? Мне срочно надо бежать". Некоторые пользователи с пониманием отнеслись к ситуации, указывая на то, что глава немецкого кабмина всего лишь человек, занимающийся политикой в непростые времена.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826417255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, албания, тирана (город), германия, эди рама, джо байден, олаф шольц
В мире, Албания, Тирана (город), Германия, Эди Рама, Джо Байден, Олаф Шольц
Пользователи соцсетей высмеяли заблудившегося в Албании Шольца
В сети ситуацию с заблудившимся в Албании Шольцем назвали "синдромом Байдена"
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на видео с визита канцлера Германии Олафа Шольца в албанскую столицу Тирану, где тот вдруг потерялся на красной дорожке.
На кадрах, опубликованных сотрудником издания "The Pioneer"
Гордоном Репински в соцсети X, запечатлен приезд Шольца на саммит Берлинского процесса в албанской столице Тиране в понедельник.
Выходя из автомобиля, германский канцлер целенаправленно пошёл вперед и переступил через ограждения красной дорожки. Осознав свою ошибку, канцлер шутливо махнул рукой и, вернувшись на дорожку, направился уже в правильном направлении к поджидавшему его премьеру Албании Эди Раме.
В комментариях к опубликованному видео многие пользователи сравнили Шольца с часто теряющимся в пространстве президентом США Джо Байденом. "Синдром Байдена", - пошутил один из комментаторов. "Для него нет красных линий", - написал другой пользователь. "Кто-то что-то сказал про Taurus? Мне срочно надо бежать".
Байден заблудился в собственном саду
Некоторые пользователи с пониманием отнеслись к ситуации, указывая на то, что глава немецкого кабмина всего лишь человек, занимающийся политикой в непростые времена.
"Тенденция устойчивая": Пушков предрек новое фиаско Шольцу