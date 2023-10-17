https://ria.ru/20231017/sholts-1903314185.html

Пользователи соцсетей высмеяли заблудившегося в Албании Шольца

Пользователи соцсетей высмеяли заблудившегося в Албании Шольца - РИА Новости, 17.10.2023

Пользователи соцсетей высмеяли заблудившегося в Албании Шольца

Пользователи соцсетей обратили внимание на видео с визита канцлера Германии Олафа Шольца в албанскую столицу Тирану, где тот вдруг потерялся на красной дорожке. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:39

2023-10-17T13:39

2023-10-17T15:25

в мире

албания

тирана (город)

германия

эди рама

джо байден

олаф шольц

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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на видео с визита канцлера Германии Олафа Шольца в албанскую столицу Тирану, где тот вдруг потерялся на красной дорожке. На кадрах, опубликованных сотрудником издания "The Pioneer" Гордоном Репински в соцсети X, запечатлен приезд Шольца на саммит Берлинского процесса в албанской столице Тиране в понедельник. Выходя из автомобиля, германский канцлер целенаправленно пошёл вперед и переступил через ограждения красной дорожки. Осознав свою ошибку, канцлер шутливо махнул рукой и, вернувшись на дорожку, направился уже в правильном направлении к поджидавшему его премьеру Албании Эди Раме. В комментариях к опубликованному видео многие пользователи сравнили Шольца с часто теряющимся в пространстве президентом США Джо Байденом. "Синдром Байдена", - пошутил один из комментаторов. "Для него нет красных линий", - написал другой пользователь. "Кто-то что-то сказал про Taurus? Мне срочно надо бежать". Некоторые пользователи с пониманием отнеслись к ситуации, указывая на то, что глава немецкого кабмина всего лишь человек, занимающийся политикой в непростые времена.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826417255.html

https://ria.ru/20231012/pushkov-1902162262.html

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тирана (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, албания, тирана (город), германия, эди рама, джо байден, олаф шольц