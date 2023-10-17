https://ria.ru/20231017/shkolniki-1903344503.html

Самарская прокуратура проверит информацию об упавших в обморок школьниках

Самарская прокуратура проверит информацию об упавших в обморок школьниках - РИА Новости, 17.10.2023

Самарская прокуратура проверит информацию об упавших в обморок школьниках

Прокуратура Самарской области организовала проверку после информацию о том, что в школе в селе Ташелка несколько учащихся упали в обморок во время линейки, трое РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:17

2023-10-17T15:17

2023-10-17T15:17

происшествия

самарская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после информацию о том, что в школе в селе Ташелка несколько учащихся упали в обморок во время линейки, трое были госпитализированы в больницу, сообщило региональное надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Из обращения и распространенных в соцсетях публикаций следует, что 16 октября несколько учащихся упали в обморок во время линейки в школе села Ташелка. При этом не всем пострадавшим была оказана первая помощь, один из учащихся якобы получил травму от удара о батарею, о чем не сообщили родителям. Сейчас в Тольяттинскую детскую больницу госпитализированы три школьника, их жизни ничего не угрожает. Сведения о других пострадавших отсутствуют, отметили в региональной прокуратуре. "Прокурорская проверка с привлечением органов Роспотребнадзора продолжается. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиями ответственных должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Собственную проверку проводит и региональное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20231011/travlya-1901905716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самарская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)