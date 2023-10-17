https://ria.ru/20231017/shkolniki-1903344503.html
Самарская прокуратура проверит информацию об упавших в обморок школьниках
Самарская прокуратура проверит информацию об упавших в обморок школьниках - РИА Новости, 17.10.2023
Самарская прокуратура проверит информацию об упавших в обморок школьниках
Прокуратура Самарской области организовала проверку после информацию о том, что в школе в селе Ташелка несколько учащихся упали в обморок во время линейки, трое РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:17
2023-10-17T15:17
2023-10-17T15:17
происшествия
самарская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после информацию о том, что в школе в селе Ташелка несколько учащихся упали в обморок во время линейки, трое были госпитализированы в больницу, сообщило региональное надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Из обращения и распространенных в соцсетях публикаций следует, что 16 октября несколько учащихся упали в обморок во время линейки в школе села Ташелка. При этом не всем пострадавшим была оказана первая помощь, один из учащихся якобы получил травму от удара о батарею, о чем не сообщили родителям. Сейчас в Тольяттинскую детскую больницу госпитализированы три школьника, их жизни ничего не угрожает. Сведения о других пострадавших отсутствуют, отметили в региональной прокуратуре. "Прокурорская проверка с привлечением органов Роспотребнадзора продолжается. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиями ответственных должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Собственную проверку проводит и региональное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20231011/travlya-1901905716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Самарская прокуратура проверит информацию об упавших в обморок школьниках
Самарская прокуратура проверит данные о школьниках, упавших в обморок на линейке