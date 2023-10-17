https://ria.ru/20231017/shantazh-1903219138.html
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже - РИА Новости, 17.10.2023
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже
Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:13
2023-10-17T03:13
2023-10-17T03:13
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
нато
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Вы знаете, Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский — полный болван", — сказал он.По мнению эксперта, Украине придется согласиться на мирное урегулирование конфликта в течение нескольких недель, если США перестанут помогать Киеву."И даже быстрее, если помощь прекратят оказывать и страны НАТО. Украина будет вынуждена заключить мир в течение одной-двух недель, если все западные страны прекратят помощь", — добавил Пайн.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231017/signal-1903212941.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, нато, пентагон
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Пентагон
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже
Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена