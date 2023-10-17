https://ria.ru/20231017/shantazh-1903219138.html

"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже - РИА Новости, 17.10.2023

"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:13

2023-10-17T03:13

2023-10-17T03:13

в мире

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

нато

пентагон

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Вы знаете, Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский — полный болван", — сказал он.По мнению эксперта, Украине придется согласиться на мирное урегулирование конфликта в течение нескольких недель, если США перестанут помогать Киеву."И даже быстрее, если помощь прекратят оказывать и страны НАТО. Украина будет вынуждена заключить мир в течение одной-двух недель, если все западные страны прекратят помощь", — добавил Пайн.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231017/signal-1903212941.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, нато, пентагон