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"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже - РИА Новости, 17.10.2023
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03:13 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/shantazh-1903219138.html
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже - РИА Новости, 17.10.2023
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже
Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:13
2023-10-17T03:13
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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пентагон
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Вы знаете, Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский — полный болван", — сказал он.По мнению эксперта, Украине придется согласиться на мирное урегулирование конфликта в течение нескольких недель, если США перестанут помогать Киеву."И даже быстрее, если помощь прекратят оказывать и страны НАТО. Украина будет вынуждена заключить мир в течение одной-двух недель, если все западные страны прекратят помощь", — добавил Пайн.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, нато, пентагон
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Пентагон
"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"Вы знаете, Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский — полный болван", — сказал он.
По мнению эксперта, Украине придется согласиться на мирное урегулирование конфликта в течение нескольких недель, если США перестанут помогать Киеву.
"И даже быстрее, если помощь прекратят оказывать и страны НАТО. Украина будет вынуждена заключить мир в течение одной-двух недель, если все западные страны прекратят помощь", — добавил Пайн.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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