https://ria.ru/20231017/sberbank-1903333618.html
Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии
Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии - РИА Новости, 17.10.2023
Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии
Сбербанк России первым из отечественных банков получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, следует из информации на сайте индийского... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:39
2023-10-17T14:39
2023-10-17T16:11
экономика
индия
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сбербанк россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт – РИА Новости. Сбербанк России первым из отечественных банков получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, следует из информации на сайте индийского Национального фондового депозитария.Наименование Сбербанка появилось в списке зарегистрированных инвесторов на сайте Национального фондового депозитария. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 8 октября 2026 года.Банк получил лицензию иностранного портфельного инвестора первой категории. Как отмечает издание Business Standart, иностранный портфельный инвестор с лицензией первой категории должен соблюдать менее строгие требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах, может подписаться на зарубежные производные инструменты, в основе которых лежат индийские акции, а также пользоваться определенными налоговыми льготами."Сбербанк действительно получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI. Полученная лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире. Речь идет об инвестициях в валютные, товарно-сырьевые и другие активы", - прокомментировал зампред банка Анатолий Попов.Регистрация иностранного портфельного инвестора первой категории предоставляется только государственным или связанным с правительством иностранным инвесторам или регулируемым организациям, таким как банки, суверенные фонды благосостояния, инвестиционные трасты, пенсионные фонды, компании, управляющие финансовыми активами.Регистрация Сбербанка увеличивает общее число российских иностранных портфельных инвесторов в Индии до пяти, и это первый банк. До настоящего времени регистрация в качестве иностранного портфельного инвестора была предоставлена Alfa Capital Management, First Asset Management, Игорю Носкову и Всеволоду Розанову.
https://ria.ru/20230912/natsvalyuty-1895714554.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, индия, россия, сбербанк россии, анатолий попов
Экономика, Индия, Россия, Сбербанк России, Анатолий Попов
Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии
Сбербанк первым в России получил лицензию портфельного инвестора в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт – РИА Новости. Сбербанк России первым из отечественных банков получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, следует из информации на сайте индийского Национального фондового депозитария.
Наименование Сбербанка появилось в списке зарегистрированных инвесторов на сайте Национального фондового депозитария. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 8 октября 2026 года.
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Банк получил лицензию иностранного портфельного инвестора первой категории. Как отмечает издание Business Standart, иностранный портфельный инвестор с лицензией первой категории должен соблюдать менее строгие требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах, может подписаться на зарубежные производные инструменты, в основе которых лежат индийские акции, а также пользоваться определенными налоговыми льготами.
"Сбербанк действительно получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI. Полученная лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире. Речь идет об инвестициях в валютные, товарно-сырьевые и другие активы", - прокомментировал зампред банка Анатолий Попов
.
Регистрация иностранного портфельного инвестора первой категории предоставляется только государственным или связанным с правительством иностранным инвесторам или регулируемым организациям, таким как банки, суверенные фонды благосостояния, инвестиционные трасты, пенсионные фонды, компании, управляющие финансовыми активами.
Регистрация Сбербанка увеличивает общее число российских иностранных портфельных инвесторов в Индии до пяти, и это первый банк. До настоящего времени регистрация в качестве иностранного портфельного инвестора была предоставлена Alfa Capital Management, First Asset Management, Игорю Носкову и Всеволоду Розанову.
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