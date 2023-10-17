https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903442905.html

Посол России высказался о новых санкциях Канады

Посол России высказался о новых санкциях Канады - РИА Новости, 17.10.2023

Посол России высказался о новых санкциях Канады

Канада новыми санкциями пытается распространять зашкаливающую русофобию, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:09

2023-10-17T19:09

2023-10-17T19:09

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Канада новыми санкциями пытается распространять зашкаливающую русофобию, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Санкционная политика Канады - в целом абсолютно нелегальная, с точки зрения международного права - становится все более абсурдной. Русофобия зашкаливает настолько, что ее пытаются распространить на другие юрисдикции", - заявил Степанов РИА Новости. Он подчеркнул, что действия канадского кабинета во главе с Джастином Трюдо "оторваны от реальности". "По сути, это пустое позерство, подтверждающее, что санкции не работали и не работают, а потенциал их наполнения исчерпан. Вводя же санкции в отношении ряда новых СМИ, канадское правительство еще раз подтверждает фальшивую сущность проповедуемой им либеральной демократии. Когда на государственном уровне внедряется подавление свободы слова и печати, это уже не демократия, а существующий под ее маской неолиберальный фашизм", - сказал высокопоставленный дипломат. Так он прокомментировал решение правительства Канады о санкциях против шести СМИ в Молдавии, включая "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова" и "НТВ Молдова".

https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903392938.html

https://ria.ru/20231017/lekarstva-1903334956.html

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в мире, канада, олег степанов, нтв (телеканал), россия, молдавия, джастин трюдо