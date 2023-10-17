https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903410675.html
Киев хочет ввести санкции против шести российский компаний
Киев хочет ввести санкции против шести российский компаний - РИА Новости, 17.10.2023
Киев хочет ввести санкции против шести российский компаний
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило во вторник, что внесло в перечень кандидатов на санкции шесть российских компаний,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:35
2023-10-17T17:35
2023-10-17T17:36
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило во вторник, что внесло в перечень кандидатов на санкции шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов. "Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень кандидатов на санкции шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Названия компаний агентством не приводятся, однако утверждается, что они "не находятся под санкциями Украины и стран санкционной коалиции и до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других государств, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия". Уточняется, что Нацагентство по предотвращению коррупции уже направило в СБУ предложения по применению санкций против данных российских компаний.
https://ria.ru/20231017/atacms-1903395120.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, китай, служба безопасности украины, в мире
Украина, Киев, Китай, Служба безопасности Украины, В мире
Киев хочет ввести санкции против шести российский компаний
Киев хочет ввести санкции против компаний из России, связанных с добычей алмазов