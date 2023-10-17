https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903410675.html

Киев хочет ввести санкции против шести российский компаний

Киев хочет ввести санкции против шести российский компаний - РИА Новости, 17.10.2023

Киев хочет ввести санкции против шести российский компаний

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило во вторник, что внесло в перечень кандидатов на санкции шесть российских компаний,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:35

2023-10-17T17:35

2023-10-17T17:36

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило во вторник, что внесло в перечень кандидатов на санкции шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов. "Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень кандидатов на санкции шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Названия компаний агентством не приводятся, однако утверждается, что они "не находятся под санкциями Украины и стран санкционной коалиции и до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других государств, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия". Уточняется, что Нацагентство по предотвращению коррупции уже направило в СБУ предложения по применению санкций против данных российских компаний.

https://ria.ru/20231017/atacms-1903395120.html

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китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, китай, служба безопасности украины, в мире