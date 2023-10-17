https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903363689.html

В конгрессе США призвали власти ввести санкции против Ирана

В конгрессе США призвали власти ввести санкции против Ирана - РИА Новости, 17.10.2023

В конгрессе США призвали власти ввести санкции против Ирана

Группа из 113 законодателей конгресса США как от республиканской, так и от демократической партии призывает администрацию американского президента Джо Байдена... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:10

2023-10-17T16:10

2023-10-17T16:10

в мире

израиль

сша

иран

владимир путин

джо байден

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Группа из 113 законодателей конгресса США как от республиканской, так и от демократической партии призывает администрацию американского президента Джо Байдена "предпринять все необходимые шаги, чтобы перекрыть иранские источники финансирования" за поддержку Ираном ХАМАС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо. "В письме, подписанном 63 демократами и 50 республиканцами, президента Джо Байдена призывают "предпринять все необходимые шаги, чтобы перекрыть иранские источники финансирования", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается в документе, имеется в виду в том числе "максимальное соблюдение" всех санкций США и принятие всех шагов, чтобы "положить конец торговле иранской нефтью с Китаем, которая в настоящее время приносит 150 миллионов долларов дохода в день". Кроме того, авторы письма обращают внимание, что 18 октября, по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), истекают санкции ООН, связанные с баллистическими ракетами Ирана. Подписанты заявляют, что "этого нельзя допустить", и призывают администрацию США работать с европейскими союзниками, чтобы немедленно ввести новые санкции против Ирана в Совбезе ООН. Также законодатели считают, что США должны "оказать значительное давление" на Катар и Турцию, чтобы они "прекратили поддержку ХАМАС и изгнали руководство ХАМАС, которое они принимают у себя". Как указывает телеканал, в письме не говорится о шести миллиардах долларов иранских средств, которые ранее были переведены на катарские счета в рамках сделки по освобождению американцев, задержанных в Иране. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/iran-1903209950.html

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902911309.html

израиль

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, иран, владимир путин, джо байден, хамас, оон, конгресс сша