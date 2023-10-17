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Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям - РИА Новости, 17.10.2023
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12:09 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903285908.html
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям - РИА Новости, 17.10.2023
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:09
2023-10-17T12:09
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям. "Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Слова белорусского президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко также напомнил на встрече о договоренности с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества. "Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент отметил, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать". "Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", - подчеркнул глава белорусского государства. "Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат, - сказал Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что его приятно удивляет то факт, что за период санкционного давления "Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил".
https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html
https://ria.ru/20230315/iran-1858096325.html
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в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям

Лукашенко: Белоруссии интересен опыт Ирана, как противостоять санкциям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям.
"Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Слова белорусского президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
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Лукашенко также напомнил на встрече о договоренности с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества. "Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент отметил, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать". "Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", - подчеркнул глава белорусского государства.
"Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат, - сказал Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что его приятно удивляет то факт, что за период санкционного давления "Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил".
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В миреИранБелоруссияАлександр ЛукашенкоСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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