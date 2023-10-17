https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903285908.html

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям - РИА Новости, 17.10.2023

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:09

2023-10-17T12:09

2023-10-17T12:09

в мире

иран

белоруссия

александр лукашенко

санкции ес в отношении белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям. "Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Слова белорусского президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко также напомнил на встрече о договоренности с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества. "Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент отметил, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать". "Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", - подчеркнул глава белорусского государства. "Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат, - сказал Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что его приятно удивляет то факт, что за период санкционного давления "Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил".

https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html

https://ria.ru/20230315/iran-1858096325.html

иран

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии