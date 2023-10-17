https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903285908.html
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям - РИА Новости, 17.10.2023
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:09
2023-10-17T12:09
2023-10-17T12:09
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям. "Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Слова белорусского президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко также напомнил на встрече о договоренности с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества. "Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент отметил, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать". "Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", - подчеркнул глава белорусского государства. "Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат, - сказал Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что его приятно удивляет то факт, что за период санкционного давления "Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил".
https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html
https://ria.ru/20230315/iran-1858096325.html
иран
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям
Лукашенко: Белоруссии интересен опыт Ирана, как противостоять санкциям
МИНСК, 17 окт - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что республике интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям.
"Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - сказал Лукашенко во вторник в Минске
во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Слова белорусского президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах
Лукашенко также напомнил на встрече о договоренности с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества. "Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент отметил, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать". "Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", - подчеркнул глава белорусского государства.
"Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат, - сказал Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что его приятно удивляет то факт, что за период санкционного давления "Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил".
Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей