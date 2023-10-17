https://ria.ru/20231017/sammit-1903467347.html

Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании

Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании - РИА Новости, 17.10.2023

Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании

Президент Палестины Махмуд Аббас не примет участие в четырехстороннем саммите в столице Иордании после израильского удара по больнице в секторе Газа, заявил РИА РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:52

2023-10-17T21:52

2023-10-17T22:02

в мире

палестина

украинский демократический альянс за реформы (удар)

иордания

цены на нефть

египет

абдалла ii

махмуд аббас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg

РАМАЛЛА, 17 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не примет участие в четырехстороннем саммите в столице Иордании после израильского удара по больнице в секторе Газа, заявил РИА Новости источник в канцелярии палестинского лидера.Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети."Президент Махмуд Аббас готовится покинуть Иорданию в ответ на израильский удар по баптистской больнице в Газе и не примет участие в четырехстороннем саммите", - сказал источник.Ранее канцелярия иорданского короля Абдаллы II сообщила, что четырехсторонний саммит с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины состоится в среду в Аммане.

https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903468598.html

https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html

палестина

иордания

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, украинский демократический альянс за реформы (удар), иордания, цены на нефть, египет, абдалла ii, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году