https://ria.ru/20231017/sammit-1903467347.html
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании - РИА Новости, 17.10.2023
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании
Президент Палестины Махмуд Аббас не примет участие в четырехстороннем саммите в столице Иордании после израильского удара по больнице в секторе Газа, заявил РИА РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:52
2023-10-17T21:52
2023-10-17T22:02
в мире
палестина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
иордания
цены на нефть
египет
абдалла ii
махмуд аббас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg
РАМАЛЛА, 17 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не примет участие в четырехстороннем саммите в столице Иордании после израильского удара по больнице в секторе Газа, заявил РИА Новости источник в канцелярии палестинского лидера.Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети."Президент Махмуд Аббас готовится покинуть Иорданию в ответ на израильский удар по баптистской больнице в Газе и не примет участие в четырехстороннем саммите", - сказал источник.Ранее канцелярия иорданского короля Абдаллы II сообщила, что четырехсторонний саммит с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины состоится в среду в Аммане.
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903468598.html
https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html
палестина
иордания
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1d9ffc22193565b636b05c98db97fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, украинский демократический альянс за реформы (удар), иордания, цены на нефть, египет, абдалла ii, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Иордания, Цены на нефть, Египет, Абдалла II, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании
Аббас не примет участие в саммите по ситуации в Газе после удара по больнице