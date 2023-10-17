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Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании - РИА Новости, 17.10.2023
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21:52 17.10.2023 (обновлено: 22:02 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/sammit-1903467347.html
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании - РИА Новости, 17.10.2023
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании
Президент Палестины Махмуд Аббас не примет участие в четырехстороннем саммите в столице Иордании после израильского удара по больнице в секторе Газа, заявил РИА РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:52
2023-10-17T22:02
в мире
палестина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
иордания
цены на нефть
египет
абдалла ii
махмуд аббас
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РАМАЛЛА, 17 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не примет участие в четырехстороннем саммите в столице Иордании после израильского удара по больнице в секторе Газа, заявил РИА Новости источник в канцелярии палестинского лидера.Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети."Президент Махмуд Аббас готовится покинуть Иорданию в ответ на израильский удар по баптистской больнице в Газе и не примет участие в четырехстороннем саммите", - сказал источник.Ранее канцелярия иорданского короля Абдаллы II сообщила, что четырехсторонний саммит с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины состоится в среду в Аммане.
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903468598.html
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в мире, палестина, украинский демократический альянс за реформы (удар), иордания, цены на нефть, египет, абдалла ii, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Иордания, Цены на нефть, Египет, Абдалла II, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер Палестины не примет участие в четырехстороннем саммите в Иордании

Аббас не примет участие в саммите по ситуации в Газе после удара по больнице

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
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РАМАЛЛА, 17 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не примет участие в четырехстороннем саммите в столице Иордании после израильского удара по больнице в секторе Газа, заявил РИА Новости источник в канцелярии палестинского лидера.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети.
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«
"Президент Махмуд Аббас готовится покинуть Иорданию в ответ на израильский удар по баптистской больнице в Газе и не примет участие в четырехстороннем саммите", - сказал источник.
Ранее канцелярия иорданского короля Абдаллы II сообщила, что четырехсторонний саммит с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины состоится в среду в Аммане.
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В миреПалестинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ИорданияЦены на нефтьЕгипетАбдалла IIМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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