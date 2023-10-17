https://ria.ru/20231017/sakhalin-1903216853.html

Экс-главу минздрава Сахалина будут судить за превышение полномочий

Экс-главу минздрава Сахалина будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 17.10.2023

Экс-главу минздрава Сахалина будут судить за превышение полномочий

Уголовное дело на бывшего министра здравоохранения Сахалинской области направлено в суд, он обвиняется в нанесении ущерба на 61 миллион рублей, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T02:41

2023-10-17T02:41

2023-10-17T02:41

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт – РИА Новости. Уголовное дело на бывшего министра здравоохранения Сахалинской области направлено в суд, он обвиняется в нанесении ущерба на 61 миллион рублей, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Сахалинской области. Он обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что экс-глава минздрава приобрел заведомо непригодное здание бывшей гостиницы "Чайка" в городе Холмске и земельный участок под ним для размещения там детской поликлиники. В дальнейшем приобретенный объект недвижимого имущества был демонтирован. "В результате противоправных действий обвиняемого региональному бюджету причинен ущерб в размере 61 млн рублей. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении прокуратуры. По данным местных СМИ, речь идет об Алексее Паке, который руководил министерством здравоохранения Сахалинской области с 2016 по 2019 год, а затем был уволен с этого поста.

https://ria.ru/20231004/sud-1900319914.html

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происшествия, сахалинская область, сахалин, россия