https://ria.ru/20231017/sakhalin-1903216853.html
Экс-главу минздрава Сахалина будут судить за превышение полномочий
Экс-главу минздрава Сахалина будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 17.10.2023
Экс-главу минздрава Сахалина будут судить за превышение полномочий
Уголовное дело на бывшего министра здравоохранения Сахалинской области направлено в суд, он обвиняется в нанесении ущерба на 61 миллион рублей, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:41
2023-10-17T02:41
2023-10-17T02:41
происшествия
сахалинская область
сахалин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт – РИА Новости. Уголовное дело на бывшего министра здравоохранения Сахалинской области направлено в суд, он обвиняется в нанесении ущерба на 61 миллион рублей, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Сахалинской области. Он обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что экс-глава минздрава приобрел заведомо непригодное здание бывшей гостиницы "Чайка" в городе Холмске и земельный участок под ним для размещения там детской поликлиники. В дальнейшем приобретенный объект недвижимого имущества был демонтирован. "В результате противоправных действий обвиняемого региональному бюджету причинен ущерб в размере 61 млн рублей. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении прокуратуры. По данным местных СМИ, речь идет об Алексее Паке, который руководил министерством здравоохранения Сахалинской области с 2016 по 2019 год, а затем был уволен с этого поста.
https://ria.ru/20231004/sud-1900319914.html
сахалинская область
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, сахалин, россия
Происшествия, Сахалинская область, Сахалин, Россия
Экс-главу минздрава Сахалина будут судить за превышение полномочий
На Сахалине будут судить экс-главу минздрава за ущерб в 61 миллион рублей