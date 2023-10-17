https://ria.ru/20231017/rotatsiya-1903224054.html

На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск

На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск - РИА Новости, 17.10.2023

На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск

Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:15

2023-10-17T05:15

2023-10-17T05:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

старомайорское

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - сказал он.

https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903222909.html

старомайорское

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2023

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское