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На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/rotatsiya-1903224054.html
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск - РИА Новости, 17.10.2023
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск
Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:15
2023-10-17T05:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
старомайорское
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - сказал он.
https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903222909.html
старомайорское
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Старомайорское
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск

Российские силы сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - сказал он.
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Артиллерия уничтожила на Южнодонецком направлении две разведгруппы ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСтаромайорское
 
 
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