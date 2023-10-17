https://ria.ru/20231017/rotatsiya-1903224054.html
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск - РИА Новости, 17.10.2023
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск
Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:15
2023-10-17T05:15
2023-10-17T05:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
старомайорское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - сказал он.
https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903222909.html
старомайорское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5458ab425302a77689373151187da8bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Старомайорское
На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск
Российские силы сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении