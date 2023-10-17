https://ria.ru/20231017/rosatom-1903291055.html

Орбан поблагодарил "Росатом" за сохранение партнерства

Орбан поблагодарил "Росатом" за сохранение партнерства - РИА Новости, 17.10.2023

Орбан поблагодарил "Росатом" за сохранение партнерства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хочет поблагодарить "Росатом" и "Газпром" за работу с... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:23

2023-10-17T12:23

2023-10-17T13:10

венгрия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

россия

виктор орбан

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хочет поблагодарить "Росатом" и "Газпром" за работу с венгерской стороной."Я хочу поблагодарить вас за то, что "Росатом" и далее остается нашим прекрасным партнером, хочу поблагодарить "Газпром" за то, что он выполняет свои обязательства, заключенные соглашения", - сказал он.Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. "Росатом" будет строить в Венгрии АЭС "Пакш-2". Непосредственно возведение станции планируется начать в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.АЭС "Пакш-2" будут строить, несмотря на критику из США, Великобритании и ЕС в адрес Будапешта – "это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе", подчеркивал Лихачев.Будапешт не намерен искать нового поставщика ядерного топлива для действующих блоков АЭС "Пакш" и удовлетворен сотрудничеством с российской стороной, поставляющей топливные сборки, ранее заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

https://ria.ru/20230918/aes-1897047112.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

венгрия

россия

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Кирилл Волков

венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, виктор орбан