https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html
В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю
В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю - РИА Новости, 17.10.2023
В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю
Визит президента США Джо Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:29
2023-10-17T05:29
2023-10-17T06:52
в мире
израиль
сша
джо байден
энтони блинкен
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль."Поездка президента в Израиль в такой критический момент сопряжена с большими трудностями для Белого дома, как с точки зрения политики, так и безопасности", — полагают они.По мнению авторов, визит Джо Байдена чреват "физическими рисками"."Угроза безопасности в ходе такой поездки стала очевидна в понедельник, когда сработали сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, в то время как Блинкен, который находился в Израиле со своим вторым визитом за неделю, встречался на военной базе с Нетаньяху", — добавили обозреватели.Как отметили журналисты, политические риски решения Байдена пока "трудно измерить", но этой ситуацией может воспользоваться Дональд Трамп.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231017/kongressvuman-1903211963.html
https://ria.ru/20231016/izrail-1903207555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, джо байден, энтони блинкен, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю
NYT: визит Байдена в Израиль чреват рисками для его безопасности
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Визит президента США Джо Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность, написали обозреватели New York Times
Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен
заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль.
"Поездка президента в Израиль в такой критический момент сопряжена с большими трудностями для Белого дома, как с точки зрения политики, так и безопасности", — полагают они.
По мнению авторов, визит Джо Байдена чреват "физическими рисками".
"Угроза безопасности в ходе такой поездки стала очевидна в понедельник, когда сработали сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, в то время как Блинкен, который находился в Израиле со своим вторым визитом за неделю, встречался на военной базе с Нетаньяху", — добавили обозреватели.
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Как отметили журналисты, политические риски решения Байдена пока "трудно измерить", но этой ситуацией может воспользоваться Дональд Трамп
.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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