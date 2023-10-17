https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html

В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю

В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю - РИА Новости, 17.10.2023

В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю

Визит президента США Джо Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:29

2023-10-17T05:29

2023-10-17T06:52

в мире

израиль

сша

джо байден

энтони блинкен

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль."Поездка президента в Израиль в такой критический момент сопряжена с большими трудностями для Белого дома, как с точки зрения политики, так и безопасности", — полагают они.По мнению авторов, визит Джо Байдена чреват "физическими рисками"."Угроза безопасности в ходе такой поездки стала очевидна в понедельник, когда сработали сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, в то время как Блинкен, который находился в Израиле со своим вторым визитом за неделю, встречался на военной базе с Нетаньяху", — добавили обозреватели.Как отметили журналисты, политические риски решения Байдена пока "трудно измерить", но этой ситуацией может воспользоваться Дональд Трамп.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231017/kongressvuman-1903211963.html

https://ria.ru/20231016/izrail-1903207555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, сша, джо байден, энтони блинкен, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году