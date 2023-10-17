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МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе - РИА Новости, 17.10.2023
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19:59 17.10.2023 (обновлено: 21:24 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903450184.html
МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе
МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе - РИА Новости, 17.10.2023
МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе
США и другие западные страны не дали принять разумное решение по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа согласно проекту российской резолюции, говорится... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:59
2023-10-17T21:24
сша
россия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
москва
дмитрий полянский
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США и другие западные страны не дали принять разумное решение по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа согласно проекту российской резолюции, говорится в сообщении на сайте МИД.&quot;Как показало вчерашнее голосование, именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В министерстве добавили, что Запад не учел гуманитарные соображения, нормы международного права, а также коренные причины неурегулированности палестинской проблемы, на которые все последние годы настойчиво указывали в Москве."Все это происходит при бездействии СБ ООН, парализованного, как и ранее ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, и в узкокорыстных интересах отдельных стран, односторонние действия которых не только закончились полным провалом, но и привели к масштабнейшей эскалации насилия в Ближневосточном регионе", — подчеркнули в МИД.Там также сообщили, что в Совбезе ООН не получается провести полноценное открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке, а также организовать переговоры делегаций с заинтересованными странами.Ранее Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции. В отличие от бразильского в нем содержался призыв немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту, Совет призывал освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. Там также было положение об обеспечении беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. В проекте российской резолюции не содержалось упоминания ХАМАС.Как отмечал первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, российский проект лучше отвечал гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержал в отличие от бразильского "политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН".
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сша, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, дмитрий полянский, евросоюз, хамас
США, Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Москва, Дмитрий Полянский, Евросоюз, ХАМАС
МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе

МИД: позиция США не позволила принять российский проект резолюции по Газе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США и другие западные страны не дали принять разумное решение по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа согласно проекту российской резолюции, говорится в сообщении на сайте МИД.
«

"Как показало вчерашнее голосование, именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что Запад не учел гуманитарные соображения, нормы международного права, а также коренные причины неурегулированности палестинской проблемы, на которые все последние годы настойчиво указывали в Москве.
"Все это происходит при бездействии СБ ООН, парализованного, как и ранее ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, и в узкокорыстных интересах отдельных стран, односторонние действия которых не только закончились полным провалом, но и привели к масштабнейшей эскалации насилия в Ближневосточном регионе", — подчеркнули в МИД.
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Там также сообщили, что в Совбезе ООН не получается провести полноценное открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке, а также организовать переговоры делегаций с заинтересованными странами.
Ранее Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции. В отличие от бразильского в нем содержался призыв немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту, Совет призывал освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. Там также было положение об обеспечении беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. В проекте российской резолюции не содержалось упоминания ХАМАС.
Как отмечал первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, российский проект лучше отвечал гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержал в отличие от бразильского "политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН".
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