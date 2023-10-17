https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903450184.html

МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе

МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе - РИА Новости, 17.10.2023

МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе

США и другие западные страны не дали принять разумное решение по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа согласно проекту российской резолюции, говорится... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:59

2023-10-17T19:59

2023-10-17T21:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

москва

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США и другие западные страны не дали принять разумное решение по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа согласно проекту российской резолюции, говорится в сообщении на сайте МИД."Как показало вчерашнее голосование, именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества", — подчеркнули в ведомстве.В министерстве добавили, что Запад не учел гуманитарные соображения, нормы международного права, а также коренные причины неурегулированности палестинской проблемы, на которые все последние годы настойчиво указывали в Москве."Все это происходит при бездействии СБ ООН, парализованного, как и ранее ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, и в узкокорыстных интересах отдельных стран, односторонние действия которых не только закончились полным провалом, но и привели к масштабнейшей эскалации насилия в Ближневосточном регионе", — подчеркнули в МИД.Там также сообщили, что в Совбезе ООН не получается провести полноценное открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке, а также организовать переговоры делегаций с заинтересованными странами.Ранее Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции. В отличие от бразильского в нем содержался призыв немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту, Совет призывал освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. Там также было положение об обеспечении беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. В проекте российской резолюции не содержалось упоминания ХАМАС.Как отмечал первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, российский проект лучше отвечал гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержал в отличие от бразильского "политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, дмитрий полянский, евросоюз, хамас