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Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран - РИА Новости, 17.10.2023
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04:13 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903221315.html
Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран
Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран - РИА Новости, 17.10.2023
Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран
Соавторами российского проекта гуманитарной резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта стали 25 стран. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T04:13
2023-10-17T04:13
россия
сша
франция
совет безопасности оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 17 окт – РИА Новости. Соавторами российского проекта гуманитарной резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта стали 25 стран. Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ из-за нежелания западного блока. Против были США, Британия, Франция и Япония. "Перед членами Совета документ представленный Бахрейном, Бангладеш, Белоруссией, Джибути, Египтом, Эритреей, Индонезией, Иорданией, Кувейтом, Ливаном, Мали, Малайзией, Мальдивами, Мавританией, Никарагуа, Оманом, Пакистаном, Катаром, РФ, Саудовской Аравией, Суданом, Турцией, ОАЭ, Венесуэлой, Йеменом и Зимбабве", - сказал постпред Бразилии.
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россия, сша, франция, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, США, Франция, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран

Соавторами резолюции России по прекращению огня в Израиле и Газе стали 25 стран

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильтяне осматривают автомобили после попадания в них ракеты, выпущенной из сектора Газа
Израильтяне осматривают автомобили после попадания в них ракеты, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильтяне осматривают автомобили после попадания в них ракеты, выпущенной из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 окт – РИА Новости. Соавторами российского проекта гуманитарной резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта стали 25 стран.
Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ из-за нежелания западного блока. Против были США, Британия, Франция и Япония.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Небензя заявил о "глубокой разочарованности" итогами голосования в СБ ООН
Вчера, 04:01
"Перед членами Совета документ представленный Бахрейном, Бангладеш, Белоруссией, Джибути, Египтом, Эритреей, Индонезией, Иорданией, Кувейтом, Ливаном, Мали, Малайзией, Мальдивами, Мавританией, Никарагуа, Оманом, Пакистаном, Катаром, РФ, Саудовской Аравией, Суданом, Турцией, ОАЭ, Венесуэлой, Йеменом и Зимбабве", - сказал постпред Бразилии.
 
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