https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903221315.html

Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран

Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран - РИА Новости, 17.10.2023

Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран

Соавторами российского проекта гуманитарной резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта стали 25 стран. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T04:13

2023-10-17T04:13

2023-10-17T04:13

россия

сша

франция

совет безопасности оон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ООН, 17 окт – РИА Новости. Соавторами российского проекта гуманитарной резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта стали 25 стран. Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ из-за нежелания западного блока. Против были США, Британия, Франция и Япония. "Перед членами Совета документ представленный Бахрейном, Бангладеш, Белоруссией, Джибути, Египтом, Эритреей, Индонезией, Иорданией, Кувейтом, Ливаном, Мали, Малайзией, Мальдивами, Мавританией, Никарагуа, Оманом, Пакистаном, Катаром, РФ, Саудовской Аравией, Суданом, Турцией, ОАЭ, Венесуэлой, Йеменом и Зимбабве", - сказал постпред Бразилии.

https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903220830.html

россия

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франция

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россия, сша, франция, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире