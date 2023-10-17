https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903212739.html

Арабские страны поддержали проект резолюции России по Газе

Арабские страны поддержали проект резолюции России по Газе - РИА Новости, 17.10.2023

Арабские страны поддержали проект резолюции России по Газе

Группа арабских стран поддерживает российский проект резолюции Совбеза ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к инициативе Бразилии есть вопросы, заявил РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T01:12

2023-10-17T01:12

2023-10-17T01:26

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ООН, 17 окт - РИА Новости. Группа арабских стран поддерживает российский проект резолюции Совбеза ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к инициативе Бразилии есть вопросы, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур."Насколько я понимаю, арабская группа поддерживает российский проект", - сказал он.К проекту Бразилии "есть вопросы", добавил он.В проекте российской резолюции содержится призыв от имени Совбеза ООН к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке.Резолюция строго осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма и призывает к безопасному освобождению всех заложников. Кроме того, авторы документа выступают за беспрепятственное обеспечение и распространению гуманитарной помощи, создание условий для эвакуации гражданских лиц.Бразилия подготовила свой проект резолюции, главным отличием которого является то, что в тексте осуждается "террористическая атака ХАМАС".Голосование по обоим проектам пройдет в ближайший час.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231016/putin-1903177545.html

https://ria.ru/20231016/plennye-1903198196.html

https://ria.ru/20231017/iran-1903209950.html

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бразилия

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в мире, россия, бразилия, израиль, рияд мансур, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас