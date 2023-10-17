https://ria.ru/20231017/reanimatsiya-1903444947.html
Сына Швыдкого, более двух недель находившегося в реанимации, выписали
Сына Швыдкого, более двух недель находившегося в реанимации, выписали - РИА Новости, 17.10.2023
Сына Швыдкого, более двух недель находившегося в реанимации, выписали
Сына спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александра, который более двух недель находился в реанимации... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:22
2023-10-17T19:22
2023-10-17T19:22
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сына спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александра, который более двух недель находился в реанимации в тяжелом состоянии, выписали, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Пациент выписан", - сказала собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что 43-летний сын Швыдкого был госпитализирован 1 октября в Москве с переломами и открытой черепно-мозговой травмой. Находясь в сознании, Александр, по данным канала, рассказал полиции, что упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы, однако правоохранители якобы не исключают версию об избиении.
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россия, михаил швыдкой, москва, здоровье - общество
Россия, Михаил Швыдкой, Москва, Здоровье - Общество
Сына Швыдкого, более двух недель находившегося в реанимации, выписали
Александра Швыдкого, более двух недель находившегося в реанимации, выписали