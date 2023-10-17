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Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ нанесли первые удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS, о чем он заявил в видеообращении,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:02
2023-10-17T22:02
2023-10-17T22:02
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ нанесли первые удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS, о чем он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram."Сегодня особенно благодарим Соединенные Штаты. Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали", — заявил он.Днем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ракеты этого типа уже находятся на Украине. По его словам, их использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже эту информацию подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. Сенатор подчеркнул, что каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть. Она, в свою очередь, "нашпигована" 275 боевыми элементами М74.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нанесение Киевом удара ракетой ATACMS с кассетным боеприпасом, подчеркнул, что организация выступает против применения таких боеприпасов.
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Политика, Украина, Запорожская область, Владимир Зеленский, Джо Байден, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Бердянск, Россия
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Зеленский подтвердил сообщения о первом применении дальнобойных ракет ATACMS