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В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива
В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива - РИА Новости, 17.10.2023
В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:44
2023-10-17T13:44
2023-10-17T13:45
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тель-авив
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива."Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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РИА Новости
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива
В военном крыле ХАМАС сообщили, что выпустили ракеты в сторону Тель-Авива