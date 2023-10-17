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В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива - РИА Новости, 17.10.2023
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13:44 17.10.2023 (обновлено: 13:45 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/rakety-1903315340.html
В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива
В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива - РИА Новости, 17.10.2023
В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:44
2023-10-17T13:45
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива."Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива

В военном крыле ХАМАС сообщили, что выпустили ракеты в сторону Тель-Авива

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива.
"Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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