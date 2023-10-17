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В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива

В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива - РИА Новости, 17.10.2023

В ХАМАС заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:44

2023-10-17T13:44

2023-10-17T13:45

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива."Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас