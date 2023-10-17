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Российские ударные FPV-дроны не подпускают к Работино танки ВСУ
Российские ударные FPV-дроны не подпускают к Работино танки ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
Российские ударные FPV-дроны не подпускают к Работино танки ВСУ
Российские расчеты ударных дронов-камикадзе, действующих на Запорожском направлении, отслеживают и уничтожают украинские танки в тылу в районе Орехова, не... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:41
2023-10-17T06:41
2023-10-17T07:20
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Российские расчеты ударных дронов-камикадзе, действующих на Запорожском направлении, отслеживают и уничтожают украинские танки в тылу в районе Орехова, не подпуская их к линии фронта в районе Работино, сообщил журналистам командир танкового взвода с позывным "Сова". "FPV-дроны… не дают подойти этим танкам даже на 10 километров к этому Работино. Они еще в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте. То есть не подпускают танки", - сказал "Сова".По его словам, на счету его танкового взвода множество подбитой украинской легкобронированной техники, в том числе колесных броневиков натовского образца производства Франции и США, а также боевых машин пехоты "Брэдли".
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вооруженные силы рф, франция, сша
Вооруженные силы РФ, Франция, США
Российские ударные FPV-дроны не подпускают к Работино танки ВСУ
Ударные FPV-дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Российские расчеты ударных дронов-камикадзе, действующих на Запорожском направлении, отслеживают и уничтожают украинские танки в тылу в районе Орехова, не подпуская их к линии фронта в районе Работино, сообщил журналистам командир танкового взвода с позывным "Сова".
"FPV-дроны… не дают подойти этим танкам даже на 10 километров к этому Работино. Они еще в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте. То есть не подпускают танки", - сказал "Сова".
Российский боец рассказал об использовании FPV-дронов на купянском участке
По его словам, на счету его танкового взвода множество подбитой украинской легкобронированной техники, в том числе колесных броневиков натовского образца производства Франции
и США
, а также боевых машин пехоты "Брэдли".