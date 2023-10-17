https://ria.ru/20231017/putin-1903415431.html
Путин назвал уровень политических отношений с Лаосом хорошим
Путин назвал уровень политических отношений с Лаосом хорошим - РИА Новости, 17.10.2023
Путин назвал уровень политических отношений с Лаосом хорошим
Уровень политических отношений у России с Лаосом хороший, но надо наполнять его и экономическим содержанием, у стран есть хорошие перспективы по товарообороту,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:42
2023-10-17T17:42
2023-10-17T17:57
в мире
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
россия
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Уровень политических отношений у России с Лаосом хороший, но надо наполнять его и экономическим содержанием, у стран есть хорошие перспективы по товарообороту, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."В целом политический уровень отношений очень хороший. Нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он сократился, но тем не менее, на мой взгляд, у нас перспективы есть, и хорошие перспективы", - сказал Путин.Он предложил своему лаосскому коллеге поговорить об этом.
https://ria.ru/20231017/prezident-1903414259.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, россия
В мире, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Россия
Путин назвал уровень политических отношений с Лаосом хорошим
Путин призвал наполнять экономическим содержанием отношения с Лаосом
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Уровень политических отношений у России с Лаосом хороший, но надо наполнять его и экономическим содержанием, у стран есть хорошие перспективы по товарообороту, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
"В целом политический уровень отношений очень хороший. Нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он сократился, но тем не менее, на мой взгляд, у нас перспективы есть, и хорошие перспективы", - сказал Путин.
Он предложил своему лаосскому коллеге поговорить об этом.
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