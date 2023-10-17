https://ria.ru/20231017/putin-1903415431.html

Путин назвал уровень политических отношений с Лаосом хорошим

Путин назвал уровень политических отношений с Лаосом хорошим - РИА Новости, 17.10.2023

Путин назвал уровень политических отношений с Лаосом хорошим

Уровень политических отношений у России с Лаосом хороший, но надо наполнять его и экономическим содержанием, у стран есть хорошие перспективы по товарообороту,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:42

2023-10-17T17:42

2023-10-17T17:57

в мире

лаос

владимир путин

тхонглун сисулит

россия

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Уровень политических отношений у России с Лаосом хороший, но надо наполнять его и экономическим содержанием, у стран есть хорошие перспективы по товарообороту, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."В целом политический уровень отношений очень хороший. Нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он сократился, но тем не менее, на мой взгляд, у нас перспективы есть, и хорошие перспективы", - сказал Путин.Он предложил своему лаосскому коллеге поговорить об этом.

https://ria.ru/20231017/prezident-1903414259.html

лаос

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, россия