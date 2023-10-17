https://ria.ru/20231017/putin-1903326955.html

Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"

Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023

Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:18

2023-10-17T14:18

2023-10-17T14:18

форум "один пояс - один путь"

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь".

россия

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2023

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии приветствия Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань Путин на церемонии приветствия Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань 2023-10-17T14:18 true PT2M41S

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Максим Зубков

форум "один пояс - один путь", владимир путин, россия, видео