https://ria.ru/20231017/putin-1903326955.html
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь". РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:18
2023-10-17T14:18
2023-10-17T14:18
форум "один пояс - один путь"
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь".
россия
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903324483_27:0:938:683_1920x0_80_0_0_01c7c85f962c1ee72108477c3dc9da6f.jpg
Путин на церемонии приветствия Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань
Путин на церемонии приветствия Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань
2023-10-17T14:18
true
PT2M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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форум "один пояс - один путь", владимир путин, россия, видео
Форум "Один пояс - один путь", Владимир Путин, Россия
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь".
2023-10-17T14:18
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PT2M41S
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь".