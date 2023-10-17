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Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023
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14:18 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/putin-1903326955.html
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь". РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:18
2023-10-17T14:18
форум "один пояс - один путь"
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь".
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Путин на церемонии приветствия Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань
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форум "один пояс - один путь", владимир путин, россия, видео
Форум "Один пояс - один путь", Владимир Путин, Россия
Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь".
2023-10-17T14:18
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Церемония встречи участников форума "Один пояс, один путь"

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума "Один пояс, один путь".
 
Форум "Один пояс - один путь"Владимир ПутинРоссия
 
 
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