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Путин рассказал об отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 17.10.2023
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12:20 17.10.2023 (обновлено: 12:30 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903290131.html
Путин рассказал об отношениях России и Венгрии
Путин рассказал об отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 17.10.2023
Путин рассказал об отношениях России и Венгрии
Отношения между РФ и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:20
2023-10-17T12:30
россия
венгрия
в мире
владимир путин
виктор орбан
китай
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения между РФ и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР."Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворение, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - это Венгрия. И отношения между Венгрией и Россией на протяжении десятилетий последних строились исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого", - сказал Путин.Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
https://ria.ru/20231017/tovarooborot-1903291317.html
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россия, венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан, китай, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"
Россия, Венгрия, В мире, Владимир Путин, Виктор Орбан, Китай, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь"
Путин рассказал об отношениях России и Венгрии

Путин: отношения с Венгрией строятся на основе взаимного учета интересов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения между РФ и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР.
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"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворение, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - это Венгрия. И отношения между Венгрией и Россией на протяжении десятилетий последних строились исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого", - сказал Путин.
Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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РоссияВенгрияВ миреВладимир ПутинВиктор ОрбанКитайСи ЦзиньпинФорум "Один пояс - один путь"
 
 
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