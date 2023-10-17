Путин рассказал об отношениях России и Венгрии
Путин: отношения с Венгрией строятся на основе взаимного учета интересов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения между РФ и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР.
"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворение, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - это Венгрия. И отношения между Венгрией и Россией на протяжении десятилетий последних строились исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого", - сказал Путин.
Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.