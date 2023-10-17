https://ria.ru/20231017/putin-1903290131.html

Путин рассказал об отношениях России и Венгрии

Путин рассказал об отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 17.10.2023

Путин рассказал об отношениях России и Венгрии

Отношения между РФ и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:20

2023-10-17T12:20

2023-10-17T12:30

россия

венгрия

в мире

владимир путин

виктор орбан

китай

си цзиньпин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения между РФ и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР."Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворение, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - это Венгрия. И отношения между Венгрией и Россией на протяжении десятилетий последних строились исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого", - сказал Путин.Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html

https://ria.ru/20231017/tovarooborot-1903291317.html

россия

венгрия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан, китай, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"