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Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.10.2023
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:22
2023-10-17T13:22
2023-10-17T13:24
владимир путин
таиланд
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин.
таиланд
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4.7
96
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Встреча Путина с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином
8537606 17.10.2023 17 октября 2023. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин (слева) во время встречи в Пекине. Григорий Сысоев / РИА Новости
2023-10-17T13:22
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PT7M15S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, таиланд, россия, видео
Владимир Путин, Таиланд, Россия
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин.
2023-10-17T13:22
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PT7M15S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин.