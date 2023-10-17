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Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.10.2023
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13:22 17.10.2023 (обновлено: 13:24 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903264900.html
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.10.2023
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин. РИА Новости, 17.10.2023
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владимир путин
таиланд
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин.
таиланд
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Встреча Путина с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином
8537606 17.10.2023 17 октября 2023. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин (слева) во время встречи в Пекине. Григорий Сысоев / РИА Новости
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владимир путин, таиланд, россия, видео
Владимир Путин, Таиланд, Россия
Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин.
2023-10-17T13:22
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Встреча Путина с премьер-министром Таиланда. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Таиланда Среттой Тависин.
 
Владимир ПутинТаиландРоссия
 
 
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