Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/psikhologi-1903459367.html
В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником
В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником - РИА Новости, 17.10.2023
В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником
Психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником во время урока в ижевской школе, а также его семье, сообщил председатель правительства Удмуртии... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:58
2023-10-17T20:58
происшествия
ижевск
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903458475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4f7739bab99cc62f4f7bc5c7a49183c.jpg
УФА, 17 окт - РИА Новости. Психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником во время урока в ижевской школе, а также его семье, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов в своём Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в школе №50 Ижевска во время уроков восьмиклассник нанёс 14-летнему однокласснику три ножевых ранений. Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние врачи оценивали, как средне-тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство". Семёнов написал, что побеседовал с лечащим врачом мальчика. "Ребёнку оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, и медики надеются, что в течение недели мальчик будет выписан. Ему, правда, хотелось бы уже сегодня, но спешить не будем - пусть побудет под наблюдением врачей. Уверен, что и родным так будет намного спокойнее",- написал Семёнов. Он отметил, что ситуация стрессовая, как для самого ребёнка, так и для его близких. "Психологи обязательно помогут семье с ней справиться",- добавил председатель правительства Удмуртии.
https://ria.ru/20230801/reabilitatsiya-1887637329.html
https://ria.ru/20230804/devochka-1888235771.html
ижевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903458475_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_3f50098ab236790164cee08c41803004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ижевск, россия, здоровье - общество
Происшествия, Ижевск, Россия, Здоровье - Общество
В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником

В Ижевске психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником, и его семье

© Фото : Ярослав Семенов/TelegramПредседатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов с лечащим врачом мальчика из школы №50, на которого напал одноклассник
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов с лечащим врачом мальчика из школы №50, на которого напал одноклассник - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Ярослав Семенов/Telegram
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов с лечащим врачом мальчика из школы №50, на которого напал одноклассник
Читать ria.ru в
УФА, 17 окт - РИА Новости. Психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником во время урока в ижевской школе, а также его семье, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в школе №50 Ижевска во время уроков восьмиклассник нанёс 14-летнему однокласснику три ножевых ранений. Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние врачи оценивали, как средне-тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Психолог высказалась о реабилитации жертвы челябинского маньяка
1 августа, 16:21
Семёнов написал, что побеседовал с лечащим врачом мальчика.
«
"Ребёнку оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, и медики надеются, что в течение недели мальчик будет выписан. Ему, правда, хотелось бы уже сегодня, но спешить не будем - пусть побудет под наблюдением врачей. Уверен, что и родным так будет намного спокойнее",- написал Семёнов.
Он отметил, что ситуация стрессовая, как для самого ребёнка, так и для его близких. "Психологи обязательно помогут семье с ней справиться",- добавил председатель правительства Удмуртии.
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
С девочкой, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту, будут работать психологи
4 августа, 16:37
 
ПроисшествияИжевскРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала