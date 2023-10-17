https://ria.ru/20231017/psikhologi-1903459367.html

В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником

В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником - РИА Новости, 17.10.2023

В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником

Психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником во время урока в ижевской школе, а также его семье, сообщил председатель правительства Удмуртии... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:58

2023-10-17T20:58

2023-10-17T20:58

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником во время урока в ижевской школе, а также его семье, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов в своём Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в школе №50 Ижевска во время уроков восьмиклассник нанёс 14-летнему однокласснику три ножевых ранений. Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние врачи оценивали, как средне-тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство". Семёнов написал, что побеседовал с лечащим врачом мальчика. "Ребёнку оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, и медики надеются, что в течение недели мальчик будет выписан. Ему, правда, хотелось бы уже сегодня, но спешить не будем - пусть побудет под наблюдением врачей. Уверен, что и родным так будет намного спокойнее",- написал Семёнов. Он отметил, что ситуация стрессовая, как для самого ребёнка, так и для его близких. "Психологи обязательно помогут семье с ней справиться",- добавил председатель правительства Удмуртии.

https://ria.ru/20230801/reabilitatsiya-1887637329.html

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происшествия, ижевск, россия, здоровье - общество