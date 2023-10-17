В Ижевске психологи окажут помощь школьнику, раненому одноклассником
В Ижевске психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником, и его семье
© Фото : Ярослав Семенов/TelegramПредседатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов с лечащим врачом мальчика из школы №50, на которого напал одноклассник
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов с лечащим врачом мальчика из школы №50, на которого напал одноклассник
УФА, 17 окт - РИА Новости. Психологи окажут помощь мальчику, раненому одноклассником во время урока в ижевской школе, а также его семье, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в школе №50 Ижевска во время уроков восьмиклассник нанёс 14-летнему однокласснику три ножевых ранений. Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние врачи оценивали, как средне-тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство".
Семёнов написал, что побеседовал с лечащим врачом мальчика.
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"Ребёнку оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, и медики надеются, что в течение недели мальчик будет выписан. Ему, правда, хотелось бы уже сегодня, но спешить не будем - пусть побудет под наблюдением врачей. Уверен, что и родным так будет намного спокойнее",- написал Семёнов.
Он отметил, что ситуация стрессовая, как для самого ребёнка, так и для его близких. "Психологи обязательно помогут семье с ней справиться",- добавил председатель правительства Удмуртии.