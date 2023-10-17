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Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 17.10.2023
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10:00 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/proizvodstvo-1903251343.html
Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП
Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 17.10.2023
Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП
В два раза, до 80 миллионов рублей, планирует увеличить выпуск мебели ООО "МПРО" из Перми благодаря льготному лизингу от "МСП Лизинг", дочерней структуры... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:00
2023-10-17T10:00
экономика
пермь
александр исаевич
андрей белоусов
корпорация мсп
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В два раза, до 80 миллионов рублей, планирует увеличить выпуск мебели ООО "МПРО" из Перми благодаря льготному лизингу от "МСП Лизинг", дочерней структуры Корпорации МСП."Льготный лизинг – одно из приоритетных направлений Корпорации МСП в сфере финансовой поддержки малого бизнеса. Сохранены без изменений льготные ставки: 6% годовых для российского оборудования и 8% – для зарубежного", – привели в пресс-службе Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.По словам Исаевича, перевод в цифровую среду всех процессов - от подачи заявки до получения согласия - позволил сократить сроки предоставления поддержки и сделать ее доступной для предпринимателей во всех регионах страны.Как сообщил руководитель ООО "МПРО" Сергей Тупицын, компания намерена перейти от производства мебели под заказ к разработке собственной линейки изделий, нарастить производственные мощности, увеличить объем выпуска продукции и выйти в новые рыночные ниши.Для реализации проекта компания привлекла лизинговое финансирование в "МСП Лизинг" по льготной ставке на сумму 5 миллионов рублей и приобрела оборудование. Общий объем инвестиций в проект составил 8 миллионов рублей.Как отметили в пресс-службе, льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Работает и лизинговая программа "Приоритет", в рамках которой доступно российское и иностранное оборудование по ставке в размере ключевой ставки Банка России + 4,5%. Для микро- и малого бизнеса сумма аналогична предусмотренной в предыдущей программе, а для среднего ее размер составит от 500 тысяч до 100 миллионов рублей.Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231016/kooperatsiya-1903089550.html
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экономика, пермь, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп
Экономика, Пермь, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Корпорация МСП
Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП

ООО "МПРО" из Перми планирует увеличить выпуск мебели в два раза

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В два раза, до 80 миллионов рублей, планирует увеличить выпуск мебели ООО "МПРО" из Перми благодаря льготному лизингу от "МСП Лизинг", дочерней структуры Корпорации МСП.
"Льготный лизинг – одно из приоритетных направлений Корпорации МСП в сфере финансовой поддержки малого бизнеса. Сохранены без изменений льготные ставки: 6% годовых для российского оборудования и 8% – для зарубежного", – привели в пресс-службе Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.
Логотип корпорации МСП
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По словам Исаевича, перевод в цифровую среду всех процессов - от подачи заявки до получения согласия - позволил сократить сроки предоставления поддержки и сделать ее доступной для предпринимателей во всех регионах страны.
Как сообщил руководитель ООО "МПРО" Сергей Тупицын, компания намерена перейти от производства мебели под заказ к разработке собственной линейки изделий, нарастить производственные мощности, увеличить объем выпуска продукции и выйти в новые рыночные ниши.
Для реализации проекта компания привлекла лизинговое финансирование в "МСП Лизинг" по льготной ставке на сумму 5 миллионов рублей и приобрела оборудование. Общий объем инвестиций в проект составил 8 миллионов рублей.
Как отметили в пресс-службе, льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Работает и лизинговая программа "Приоритет", в рамках которой доступно российское и иностранное оборудование по ставке в размере ключевой ставки Банка России + 4,5%. Для микро- и малого бизнеса сумма аналогична предусмотренной в предыдущей программе, а для среднего ее размер составит от 500 тысяч до 100 миллионов рублей.
Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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ЭкономикаПермьАлександр ИсаевичАндрей БелоусовКорпорация МСП
 
 
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