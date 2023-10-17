https://ria.ru/20231017/proizvodstvo-1903251343.html

Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП

Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 17.10.2023

Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП

В два раза, до 80 миллионов рублей, планирует увеличить выпуск мебели ООО "МПРО" из Перми благодаря льготному лизингу от "МСП Лизинг", дочерней структуры... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:00

2023-10-17T10:00

2023-10-17T10:00

экономика

пермь

александр исаевич

андрей белоусов

корпорация мсп

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В два раза, до 80 миллионов рублей, планирует увеличить выпуск мебели ООО "МПРО" из Перми благодаря льготному лизингу от "МСП Лизинг", дочерней структуры Корпорации МСП."Льготный лизинг – одно из приоритетных направлений Корпорации МСП в сфере финансовой поддержки малого бизнеса. Сохранены без изменений льготные ставки: 6% годовых для российского оборудования и 8% – для зарубежного", – привели в пресс-службе Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.По словам Исаевича, перевод в цифровую среду всех процессов - от подачи заявки до получения согласия - позволил сократить сроки предоставления поддержки и сделать ее доступной для предпринимателей во всех регионах страны.Как сообщил руководитель ООО "МПРО" Сергей Тупицын, компания намерена перейти от производства мебели под заказ к разработке собственной линейки изделий, нарастить производственные мощности, увеличить объем выпуска продукции и выйти в новые рыночные ниши.Для реализации проекта компания привлекла лизинговое финансирование в "МСП Лизинг" по льготной ставке на сумму 5 миллионов рублей и приобрела оборудование. Общий объем инвестиций в проект составил 8 миллионов рублей.Как отметили в пресс-службе, льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Работает и лизинговая программа "Приоритет", в рамках которой доступно российское и иностранное оборудование по ставке в размере ключевой ставки Банка России + 4,5%. Для микро- и малого бизнеса сумма аналогична предусмотренной в предыдущей программе, а для среднего ее размер составит от 500 тысяч до 100 миллионов рублей.Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231016/kooperatsiya-1903089550.html

https://ria.ru/20231011/subekty-1902081968.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, пермь, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп