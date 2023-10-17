Толстой отозвал подпись с проекта о праве осужденным работать учителями
Толстой отозвал подпись с проекта, разрешающего осужденным работать учителями
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отозвал свою подпись с законопроекта, который разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, документ на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, которым Толстой отзывает свою подпись, доступен в думской электронной базе.
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"Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу исключить меня из числа авторов проекта федерального закона № 459924-7 "О внесении изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.)", - говорится в документе.
Ранее в Думу внесли проект, разрешающий КДН давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания при условии безупречного поведения, за исключением имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних.
Изначально авторами законопроекта выступили депутаты "Единой России" Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.
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"Необходимость внесения изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации вызвана практикой ее исполнения, касающейся граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью и их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками, за исключением граждан, имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.