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Толстой отозвал подпись с проекта о праве осужденным работать учителями - РИА Новости, 17.10.2023
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17:36 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/proekt-1903412461.html
Толстой отозвал подпись с проекта о праве осужденным работать учителями
Толстой отозвал подпись с проекта о праве осужденным работать учителями - РИА Новости, 17.10.2023
Толстой отозвал подпись с проекта о праве осужденным работать учителями
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отозвал свою подпись с законопроекта, который разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:36
2023-10-17T17:36
общество
петр толстой
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отозвал свою подпись с законопроекта, который разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, документ на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, которым Толстой отзывает свою подпись, доступен в думской электронной базе. "Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу исключить меня из числа авторов проекта федерального закона № 459924-7 "О внесении изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.)", - говорится в документе. Ранее в Думу внесли проект, разрешающий КДН давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания при условии безупречного поведения, за исключением имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних. Изначально авторами законопроекта выступили депутаты "Единой России" Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. "Необходимость внесения изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации вызвана практикой ее исполнения, касающейся граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью и их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками, за исключением граждан, имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20231017/zakonotvorchestvo-1903382289.html
https://ria.ru/20231017/eksport-1903397700.html
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общество, петр толстой, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, валентина пивненко
Общество, Петр Толстой, Госдума РФ, Единая Россия, Вячеслав Володин, Валентина Пивненко
Толстой отозвал подпись с проекта о праве осужденным работать учителями

Толстой отозвал подпись с проекта, разрешающего осужденным работать учителями

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы Петр Толстой
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отозвал свою подпись с законопроекта, который разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, документ на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, которым Толстой отзывает свою подпись, доступен в думской электронной базе.
«
"Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу исключить меня из числа авторов проекта федерального закона № 459924-7 "О внесении изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.)", - говорится в документе.
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Ранее в Думу внесли проект, разрешающий КДН давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания при условии безупречного поведения, за исключением имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних.
Изначально авторами законопроекта выступили депутаты "Единой России" Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.
«
"Необходимость внесения изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации вызвана практикой ее исполнения, касающейся граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью и их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками, за исключением граждан, имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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ОбществоПетр ТолстойГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинВалентина Пивненко
 
 
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