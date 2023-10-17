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Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона - РИА Новости, 17.10.2023
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02:17 17.10.2023
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Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона
Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона - РИА Новости, 17.10.2023
Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона
Скачивая бесплатную игру или программу, пользователь может не только незаметно оформить дорогую подписку, но и помогает “шпионам” следить за ним годами. Об этом РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:17
2023-10-17T02:17
технологии
павел мясоедов
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Скачивая бесплатную игру или программу, пользователь может не только незаметно оформить дорогую подписку, но и помогает “шпионам” следить за ним годами. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Чтобы избежать неприятностей, эксперт советует периодически удалять все ненужные бесплатные приложения. Разработчики в них часто встраивают скрытые механизмы монетизации.Особенно внимательно Мясоедов рекомендует проверять, нет ли в телефоне решений с названиями: Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player &amp; iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.“Все вышеперечисленные программы попались на вредоносной деятельности - иначе говоря, за ними стояли хакеры”, - поясняет Павел Мясоедов.Подобные приложения лучше удалить или переустановить из проверенного источника, рекомендует специалист.
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технологии, павел мясоедов, смартфон, смартфоны
Технологии, Павел Мясоедов, смартфон, Смартфоны
Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

IT-эксперт Мясоедов предупредил об опасности скачивания бесплатных приложений

© Depositphotos.com / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Depositphotos.com / HayDmitriy
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Скачивая бесплатную игру или программу, пользователь может не только незаметно оформить дорогую подписку, но и помогает “шпионам” следить за ним годами. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Чтобы избежать неприятностей, эксперт советует периодически удалять все ненужные бесплатные приложения. Разработчики в них часто встраивают скрытые механизмы монетизации.
Особенно внимательно Мясоедов рекомендует проверять, нет ли в телефоне решений с названиями: Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.
«
“Все вышеперечисленные программы попались на вредоносной деятельности - иначе говоря, за ними стояли хакеры”, - поясняет Павел Мясоедов.
Подобные приложения лучше удалить или переустановить из проверенного источника, рекомендует специалист.
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ТехнологииПавел МясоедовсмартфонСмартфоны
 
 
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