Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона - РИА Новости, 17.10.2023

Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

Скачивая бесплатную игру или программу, пользователь может не только незаметно оформить дорогую подписку, но и помогает "шпионам" следить за ним годами. Об этом РИА Новости

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Скачивая бесплатную игру или программу, пользователь может не только незаметно оформить дорогую подписку, но и помогает “шпионам” следить за ним годами. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Чтобы избежать неприятностей, эксперт советует периодически удалять все ненужные бесплатные приложения. Разработчики в них часто встраивают скрытые механизмы монетизации.Особенно внимательно Мясоедов рекомендует проверять, нет ли в телефоне решений с названиями: Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.“Все вышеперечисленные программы попались на вредоносной деятельности - иначе говоря, за ними стояли хакеры”, - поясняет Павел Мясоедов.Подобные приложения лучше удалить или переустановить из проверенного источника, рекомендует специалист.

