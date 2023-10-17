https://ria.ru/20231017/prigovor-1903361437.html

Суд ДНР вынес приговор семерым бойцам ВСУ за попытку убийства и избиение

Суд ДНР вынес приговор семерым бойцам ВСУ за попытку убийства и избиение - РИА Новости, 17.10.2023

Суд ДНР вынес приговор семерым бойцам ВСУ за попытку убийства и избиение

Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 16 до 22 лет семерых военнослужащих ВСУ, жестоко избивших военнопленного и совершивших покушение на убийство мирного... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:58

2023-10-17T15:58

2023-10-17T15:58

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

мариуполь

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 16 до 22 лет семерых военнослужащих ВСУ, жестоко избивших военнопленного и совершивших покушение на убийство мирного жителя, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 24-летнего Артема Бучковского, 27-летнего Владислава Стрюкова, 26-летнего Ильи Гальчукова, 28-летнего Владислава Сергейчука, 29-летнего Сергея Книжника, 36-летнего Сергея Кривцуна, 37-летнего Александра Матушанского… Суд приговорил Бучковского к 22 годам лишения свободы... Стрюкова - к 20 годам... Гальчукова, Книжника, Кривцуна, Матушанского, Сергейчука - к 16 годам", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе Стрюков, находясь на временной позиции, обнаружил идущего по улице гражданского, отдал приказ Бучковскому открыть огонь на поражение, тот ранил мужчину в плечо. Также Кривцун, Матушанский, Книжник, Сергейчук, Гальчуков и Бучковский, находясь на территории завода "Азовмаш", совместно избивали деревянной битой задержанного 41-летнего военнослужащего, желая получить от него информацию о расположении, вооружении и перемещении бойцов ДНР. В последующем потерпевший был освобожден из плена. В зависимости от роли они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным и гражданским населением на оккупированной территории), п.п. "в", "г", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Всем предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20231016/boets-1903117256.html

https://ria.ru/20231013/prigovor-1902522869.html

донецкая народная республика

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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, мариуполь