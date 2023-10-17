https://ria.ru/20231017/prichina-1903362165.html

"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского

"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского - РИА Новости, 17.10.2023

"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского

Читатели турецкого издания Haber7 назвали свои причины, почему Израиль на самом деле отказал Владимиру Зеленскому в визите. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:03

2023-10-17T16:03

2023-10-17T16:12

в мире

израиль

украина

сша

владимир зеленский

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

энтони блинкен

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 назвали свои причины, почему Израиль на самом деле отказал Владимиру Зеленскому в визите.Накануне газета Ynet сообщала, что украинский политик хотел посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тем не менее ему указали, что сейчас не лучшее время для приезда.Пользователи портала предложили свои идеи, почему произошла такая ситуация."Нетаньяху отказал Зеленскому, опасаясь реакции Путина", — написал один из читателей."Причиной отказа клоуну-подхалиму является страх перед Россией", — указал второй."Подхалим Зеленский не сумел найти то, что искал", — прокомментировал третий."Наше государство ни в коем случае не должно помогать этому Зеленскому. Пусть сам выбирается из ямы, в которую он залез. Нам нужно поддерживать Путина", — предложил один из пользователей."Что случилось? Шоу не удалось?" — пошутил комментатор.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231017/podarok-1903331959.html

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сша

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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, политика