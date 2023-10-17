"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского
Читатели Haber7 назвали варианты, почему Израиль отказался принять Зеленского
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 назвали свои причины, почему Израиль на самом деле отказал Владимиру Зеленскому в визите.
Накануне газета Ynet сообщала, что украинский политик хотел посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тем не менее ему указали, что сейчас не лучшее время для приезда.
Пользователи портала предложили свои идеи, почему произошла такая ситуация.
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"Нетаньяху отказал Зеленскому, опасаясь реакции Путина", — написал один из читателей.
"Причиной отказа клоуну-подхалиму является страх перед Россией", — указал второй.
"Подхалим Зеленский не сумел найти то, что искал", — прокомментировал третий.
"Наше государство ни в коем случае не должно помогать этому Зеленскому. Пусть сам выбирается из ямы, в которую он залез. Нам нужно поддерживать Путина", — предложил один из пользователей.
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"Что случилось? Шоу не удалось?" — пошутил комментатор.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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