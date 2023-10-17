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"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского - РИА Новости, 17.10.2023
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16:03 17.10.2023 (обновлено: 16:12 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/prichina-1903362165.html
"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского
"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского - РИА Новости, 17.10.2023
"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского
Читатели турецкого издания Haber7 назвали свои причины, почему Израиль на самом деле отказал Владимиру Зеленскому в визите. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:03
2023-10-17T16:12
в мире
израиль
украина
сша
владимир зеленский
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
энтони блинкен
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 назвали свои причины, почему Израиль на самом деле отказал Владимиру Зеленскому в визите.Накануне газета Ynet сообщала, что украинский политик хотел посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тем не менее ему указали, что сейчас не лучшее время для приезда.Пользователи портала предложили свои идеи, почему произошла такая ситуация.&quot;Нетаньяху отказал Зеленскому, опасаясь реакции Путина&quot;, — написал один из читателей."Причиной отказа клоуну-подхалиму является страх перед Россией", — указал второй."Подхалим Зеленский не сумел найти то, что искал", — прокомментировал третий."Наше государство ни в коем случае не должно помогать этому Зеленскому. Пусть сам выбирается из ямы, в которую он залез. Нам нужно поддерживать Путина", — предложил один из пользователей.&quot;Что случилось? Шоу не удалось?&quot; — пошутил комментатор.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231017/podarok-1903331959.html
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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, политика
В мире, Израиль, Украина, США, Владимир Зеленский, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, Политика
"Шоу не удалось?" В Сети назвали причину отказа Израиля принять Зеленского

Читатели Haber7 назвали варианты, почему Израиль отказался принять Зеленского

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 назвали свои причины, почему Израиль на самом деле отказал Владимиру Зеленскому в визите.
Накануне газета Ynet сообщала, что украинский политик хотел посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тем не менее ему указали, что сейчас не лучшее время для приезда.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину
Вчера, 14:36
Пользователи портала предложили свои идеи, почему произошла такая ситуация.
«

"Нетаньяху отказал Зеленскому, опасаясь реакции Путина", — написал один из читателей.

"Причиной отказа клоуну-подхалиму является страх перед Россией", — указал второй.
"Подхалим Зеленский не сумел найти то, что искал", — прокомментировал третий.
"Наше государство ни в коем случае не должно помогать этому Зеленскому. Пусть сам выбирается из ямы, в которую он залез. Нам нужно поддерживать Путина", — предложил один из пользователей.
«

"Что случилось? Шоу не удалось?" — пошутил комментатор.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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В миреИзраильУкраинаСШАВладимир ЗеленскийХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЭнтони БлинкенПолитика
 
 
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