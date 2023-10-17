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"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 17.10.2023
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13:43 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 17.10.2023
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, а его решения привели к массовой гибели людей, заявил в интервью... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:43
2023-10-17T13:43
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, а его решения привели к массовой гибели людей, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн."Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения", – высказал он свое мнение.Макговерн также подчеркнул, что Зеленский может вскоре оказаться в безвыходной ситуации из-за продвижения российской армии вперед."Это не кончится добром для Зеленского", – подытожил он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20231017/obraschenie-1903300177.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Экс-агент ЦРУ Макговерн: гибель людей по вине Зеленского заслуживает презрения

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, а его решения привели к массовой гибели людей, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн.
"Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения", – высказал он свое мнение.
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Макговерн также подчеркнул, что Зеленский может вскоре оказаться в безвыходной ситуации из-за продвижения российской армии вперед.
"Это не кончится добром для Зеленского", – подытожил он.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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