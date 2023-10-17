https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html

"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 17.10.2023

"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, а его решения привели к массовой гибели людей, заявил в интервью... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:43

2023-10-17T13:43

2023-10-17T13:43

в мире

украина

россия

москва

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, а его решения привели к массовой гибели людей, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн."Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения", – высказал он свое мнение.Макговерн также подчеркнул, что Зеленский может вскоре оказаться в безвыходной ситуации из-за продвижения российской армии вперед."Это не кончится добром для Зеленского", – подытожил он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

https://ria.ru/20231017/obraschenie-1903300177.html

https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)