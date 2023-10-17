https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 17.10.2023
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, а его решения привели к массовой гибели людей, заявил в интервью... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:43
2023-10-17T13:43
2023-10-17T13:43
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, а его решения привели к массовой гибели людей, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн."Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения", – высказал он свое мнение.Макговерн также подчеркнул, что Зеленский может вскоре оказаться в безвыходной ситуации из-за продвижения российской армии вперед."Это не кончится добром для Зеленского", – подытожил он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20231017/obraschenie-1903300177.html
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Экс-агент ЦРУ Макговерн: гибель людей по вине Зеленского заслуживает презрения